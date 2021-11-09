«Главное – успеть к присяге». Как быть, если у призывника коронавирус?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Анна, хочу у вас спросить, потому что вы вообще в теме всего, вы журналист, который работает с военными в первую очередь. В 2021 году изменились несколько условия приема новобранцев в армию. С чем это было связано? Я думаю, что наш пресловутый COVID. Мы знаем, что немножечко раньше отправка в войска производилась. Как к этому отнеслись и сами новобранцы в том числе?
Анна Чиж-Литаш, писательница, военный журналист:
Сами сроки призывной кампании не изменились. Единственное, изменились сроки отправки в войска новобранцев – чуть-чуть раньше, чем обычно, и раньше, соответственно, будет присяга. Это связано с тем, как мне поясняли, с началом учебного года – надо было начать его несколько раньше, год обучения.
По поводу COVID – это не главная причина, насколько я поняла. Здесь с коронавирусом есть небольшие задержки по медкомиссиям, потому что в первую очередь медики нацелены на помощь больным пациентам. А прохождение медкомиссии – это огромный комплекс мероприятий и требует очень много времени.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
COVID – это инфоповод, несомненно, главный. А вот как быть в той ситуации, если у призывника, допустим, обнаружили коронавирус, вот что дальше? Сместят сроки, его попозже заберут или как?
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214:
Это решает медицинская комиссия в военкомате. Однозначно, что его не призовут, но, как сказали ранее, что сроки призывной кампании большие значительно. Поэтому я думаю, что будет время у этого призывника вылечиться, и после этого уже призовут в войска.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Главное – успеть к присяге. Кстати, когда она у нас, Анна?
Анна Чиж-Литаш:
20 ноября 2021 года.
Александр Бражицкий:
Нет, там немножко по-другому. Призывная кампания идет в военкомате. А вы про что вопрос задаете? Либо когда он попал в воинскую часть, либо он допризывной?
Кристина Сущеня:
Нет, еще до призыва.
Александр Бражицкий:
До призыва призывная комиссия принимает решение, его освобождает и по его выздоровлению опять его призывают.
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