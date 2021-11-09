Лукашенко и Путин пообщались по телефону. О чём говорили президенты?

Президенты сверили часы по двусторонней повестке. На контроле глав государств – актуальные интеграционные вопросы. Особое внимание стороны уделили ситуации на белорусско-польской границе, обсудив в деталях происходящие на рубежах тревожные факты и тенденции. Не обошли вопрос жестоких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую обеспокоенность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши.