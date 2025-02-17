В Беларусь с визитом прибыл командующий Ливийской национальной армией

Ну а сейчас о приоритетах Минска во внешней политике, где кроме традиционных векторов – российского или, например, китайского, в последнее время все более отчетливо вырисовывается африканский. Здесь Беларусь также делает ставку на надежных партнеров с заделом на будущее сотрудничество. И Ливия на самом севере Африки – одно из таких государств. 17 февраля в Минск с визитом прибыл крупный ливийский военачальник Халифа Хафтар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько часов назад фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии приземлился в Национальном аэропорту Минск. Встречал почетного гостя председатель КГБ, генерал-лейтенант Иван Тертель. Приветствовали традиционно, с хлебом-солью. В церемонии участвовала и рота почетного караула. 18 февраля у высокого гостя насыщенная программа. В центре внимания – взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество. Отметим, что это первый визит Халифа Хафтара в нашу страну. Тем не менее с Ливией мы сотрудничаем не первое десятилетие. Дипломатическим отношениям двух государств более 30 лет.