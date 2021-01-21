Палатки, тёплый чай и суп. Как волонтёры Красного Креста помогают пережить морозы тем, кто уязвим

Палатки, теплый чай и суп – именно так волонтеры Белорусского Общества Красного Креста помогают людям, когда столбик термометра указывает на экстремальное понижение температуры. Минимальная отметка – минус 15. Сегодня мобильные пункты обогрева поселились практически в каждом уголке Беларуси.

Игорь Трусов, специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского Общества Красного Креста:

Пункт обогрева состоит из палатки, оборудования для обогрева, при этом есть оборудование для организации горячего питания и питья. Обязательно присутствует работник Красного Креста, а также ряд волонтеров.

Чаще всего к подобного рода помощи прибегают самые уязвимые и незащищенные слои населения. Люди, которые остались один на один с январскими морозами. Не откажут волонтеры и тем, кто получил травму или пострадал от обморожения.

Игорь Трусов:

За первые трое суток была оказана помощь более чем 1 100 людям. Более 30 случаев оказания помощи на дорогах. Не зря это ежегодно повторяется, мы организовываем эту работу – это очень востребовано.

Но не одними обедами славятся эти палатки. При острой необходимости волонтеры размещают и в пункты ночного пребывания.