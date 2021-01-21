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Инженерные войска Беларуси отмечают 320-летие

21 января 2021 08:12
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Новости Беларуси. Знаковый юбилей для инженерных войск Беларуси. Профессиональный праздник у них именно сегодня, 21 января, и он совпадает с празднованием 320-й годовщины образования.

Инженерные войска Беларуси отмечают 320-летие-1

Инженерные войска в годы Великой Отечественной в тяжелейших условиях оборудовали оборонительные рубежи, дороги, наводили переправы, разминировали территории и объекты.

Инженерные войска Беларуси отмечают 320-летие-4

Решением ответственных боевых задач они занимаются и в мирное время. Только в 2020 году служащие в инженерных войсках Вооруженных Сил Беларуси обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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