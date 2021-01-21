Инженерные войска Беларуси отмечают 320-летие

Новости Беларуси. Знаковый юбилей для инженерных войск Беларуси. Профессиональный праздник у них именно сегодня, 21 января, и он совпадает с празднованием 320-й годовщины образования.

Инженерные войска в годы Великой Отечественной в тяжелейших условиях оборудовали оборонительные рубежи, дороги, наводили переправы, разминировали территории и объекты.