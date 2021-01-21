«Все идёт от нашей головы». Что такое биополе человека и как оно может влиять на жизнь и здоровье?

Анатолий Проваленок видит людей насквозь. Секретная программа позволяет доктору исследовать наш внутренний мир и едва ли не читать мысли. Но раскусить человека буквально за считанные секунды ему помогает не только техника и образование клинического психолога. Анатолий редкий для нашей страны специалист – биоэнергет.

Анатолий Проваленок, клинический психолог:

Любой человек – это биосистема. От мозга идут провода, нервы к каждому органу. Любой человек – это разум, сознание, оператор своей системы, пользователь. Энергетика насыщена информацией. И когда информация положительная, то, конечно, положительное воспринимается легко.

Анатолий изучает то, что простому обывателю нельзя увидеть, но можно почувствовать. Наверняка, некоторые из вас слышали в свой адрес – «какая у тебя энергетика тяжелая» либо «с тобой так легко, ты излучаешь свет». А другие и вовсе удостаивались нелестного выражения «ты энергетический вампир». Мы все владеем уникальным инструментом, которым нас наградила природа – биополем. И у этого феномена есть научное объяснение.

Маргарита Досина, ведущий научный сотрудник ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»:

Наше тело способно воспроизводить электрические сигналы. В нашем организме есть несколько тканей, например, это ткани мышц и нервной системы, т. е. это нервная ткань, которая сама по себе способна воспроизводить электричество. Вся вот эта информация, которая поступает от окружающего мира, соединяется с рецепторами и вызывает изменения электрической активности этих клеток. Рецепторы – это производные нервные ткани, потом благодаря электрической активности вот этой ткани, электрическому сигналу информация поступает в мозг.

Вся внутренняя система нашего организма автономна и обладает способностью поглощать и отдавать электричество и это легко доказать. Маргарита Досина:

Регистрация ЭКГ – вот это и есть электрическая активность клеток сердца, электрическое поле всего сердца. Также есть электроэнцефалограмма, когда снимается электрическая активность мозга.

В зависимости от внутренних процессов и адаптации человека ко внешним факторам можно определить амплитуду и даже цвет ауры человека, можно ее потерять и снова восполнить. Абсолютная гармония души и тела рождает мощную энергию, которая помогает сворачивать горы и добиваться невероятных высот. Человек со слабым биополем часто болеет, испытывает неудачи в разных сферах жизни.