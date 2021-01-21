В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора

Новости Беларуси. Яркое событие в Витебском зоопарке. У пары лам пополнение – для зимы это явление редкое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, потомство у этих животных появляется на свет летом. Новорожденному предоставили особые апартаменты. Чтобы защитить от холода, его временно переселили в кабинет директора.

Усилено и питание: кормят малыша каждые два часа. Кстати, он уже стал местной знаменитостью и привык к фото- и видеокамерам.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Мы планируем первый раз вывести его в люди в эти выходные. Понемножку будем социализировать, пока он маленький и не настолько подвержен стрессу. Потому что держать в изоляции, конечно, мы не сможем. А в любом случае где-то месяца четыре он не будет иметь контакта с людьми.

В Витебском зоопарке обитают 150 животных. Чтобы они легче переносили холода, их кормят чаще. Обезьянкам даже дают чай.