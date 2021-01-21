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В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора

21 января 2021 07:53
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Новости Беларуси. Яркое событие в Витебском зоопарке. У пары лам пополнение – для зимы это явление редкое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора-1

Как правило, потомство у этих животных появляется на свет летом. Новорожденному предоставили особые апартаменты. Чтобы защитить от холода, его временно переселили в кабинет директора.

В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора-4

Усилено и питание: кормят малыша каждые два часа. Кстати, он уже стал местной знаменитостью и привык к фото- и видеокамерам.

В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора-7

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Мы планируем первый раз вывести его в люди в эти выходные. Понемножку будем социализировать, пока он маленький и не настолько подвержен стрессу. Потому что держать в изоляции, конечно, мы не сможем. А в любом случае где-то месяца четыре он не будет иметь контакта с людьми.

В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора-10

В Витебском зоопарке обитают 150 животных. Чтобы они легче переносили холода, их кормят чаще. Обезьянкам даже дают чай.

В Витебском зоопарке родилась лама. Сейчас она живёт в кабинете директора-13

А на днях сотрудники совместно с орнитологами провели спасательную операцию. Оказывать помощь пришлось лебедям, которые замерзали на реке Витьба. Пернатые привыкли к местам, в том числе из-за теплых зим. Этому немало способствуют и постоянные перекусы, предоставленные местными жителями. Пока лебеди гостят в зоопарке. В ближайшее время птиц ждет путешествие: их перевезут на незамерзающий водоем – озеро Лукомльское.

# Животные # общество # Ирина Орлова # Фотофакт

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