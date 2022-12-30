Гладкая: «Нынешняя власть Украины под руководством Запада – это угроза национальной безопасности Беларуси»

Новости Беларуси. Инцидент с украинской ракетой. 29 декабря в районе 10 утра воздушная цель поражена войсками ПВО. Ракета была запущена с территории украинского Заболотья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О происшествии немедленно проинформировали главу государства. По поручению Александра Лукашенко была сформирована группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны.
Людмила Гладкая, специальный корреспондент отдела журналистских расследований газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Я надеюсь, что этот пример поймут, увидят, услышат те, до кого не дошла, по-моему, уже очевидная вещь. Такие ситуации показывают, ярко нам говорят о том, что нынешняя власть Украины под руководством Запада – это угроза национальной безопасности Беларуси, это угроза национальной безопасности России. В принципе то, что сейчас происходит в Украине и вокруг нее, на это невозможно спокойно смотреть.
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