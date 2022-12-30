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Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?

30 декабря 2022 07:12
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Вероника Макаревич, корреспондент:  
Доброе утро, добро пожаловать в нашу загородную сказку. В эти предновогодние будни так и хочется ощущать все волшебство праздника у себя дома. Я знаю, как это сделать при помощи уютных предметов интерьера.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-1

Камин разжигает пламя любви и создает особую атмосферу, а мягкий пушистый ковер из натурального меха только усиливает этот эффект. Мне очень нравится его цвет, оттенок, необычный анималистический принт. Умеет компания «Марко» придавать обычным вещам необычные исполнения. Как раз то, что я люблю.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-4

В 2022 году «Марко» продумали все до мелочей, даже придали символу праздника новое звучание. Этот крохотный пушистый кролик станет не только отличным украшением вашей спальни и гостиной, но будет и отличным подарком для ваших близких.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-7

Ковров много не бывает, это моя личная рекомендация. Чем больше у вас будет этих предметов интерьера дома, тем реже вам захочется покидать свое любимое гнездышко. В магазинах «Марко» большой ассортимент данных изделий. Мне, например, нравится этот из овчинки в стиле пэчворк. Он отлично вписывается в общую обстановку дома.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-10

Мне настолько понравился дизайн этого коврика, что я никак не смогла устоять перед этими сочными, вкусными оттенками. Вы только посмотрите, тут и карамель, и шоколад, и кофе. Эти цвета отлично дополняют гармонию в спальне.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-13

Так хорошо. И все дело не в кровати. Все дело в нем. Компания «Марко» предлагает огромный ассортимент изделий из натуральной овчины. Это и тапочки, и головные уборы, и даже покрывала. Например, этот плед сделан из абсолютно безопасных материалов. Подкладка – лен, а это овчина, благодаря чему плед удерживает сухое тепло. Абсолютно гипоаллергенный, дарит нам волшебный гидромассаж кожи.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-16

Мягкие тапочки позволяют расслабиться и никуда не спешить. То, что нужно в суровые зимние будни. «Марко» – лучший спонсор сюрпризов.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-19

Удивлять вторую половинку легко. Стоит чаще заглядывать в магазины любимого бренда. Портмоне из натуральной кожи подчеркнет его статус, а яркая косметичка с оригинальным принтом неплохо справится с ролью клатча. В ту самую заветную новогоднюю ночь.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-22

И какая девушка откажется от натуральной шубки? Я в полном восторге.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-25

И хотя на улице минус, но нам совсем не холодно. И дело вовсе не в ароматном кофе, который у нас в руках. Все дело в моих кроссовочках с натуральным мехом. И твоих ботиночках, которые тоже с натуральным мехом. Мой прекрасный стильный бомбер белоснежный из овчины. И твоя прекрасная дубленочка, которая тоже идеально вписывается в зимнюю атмосферу. Бренд «Марко» постарался на славу.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-28

Кожаная слабость, тотал-лук разбавила белоснежными сапожками-дутиками.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-31

Парни обожают кроссовки. Зимние на меху – идеальный вариант. Дополним образ дубленкой из натуральной кожи. Стильно.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-34

А вот моя любимая подборка зимних черевичек. На любой вкус и цвет. Будь новой каждый день.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-37

Без чего нельзя обойтись в холода? Конечно, без варежек. Посмотрите, какие они стильные. В самое сердечко. Любые зимние забавы будут вам ни по чем.  

Ковры, шубы, сумки, головные уборы. А вы знали, что в «Марко» можно купить не только обувь?-40

Я не любитель головных уборов, но в этой кепке из овчинки чувствую себя на все сто. И тепло, и модно. После уличных приключений самое время согреться. С «Марко» всегда теплее!  

*На правах рекламы.  

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# Реклама # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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