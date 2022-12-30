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«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде

30 декабря 2022 07:14
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Новости Беларуси. В Слуцке накануне Нового года открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде-1

В нем есть зрительный зал на 500 мест с современной видео- и светозвуковой аппаратурой. В спортивном блоке тренажерный зал, многофункциональный зал, помещения для игры в бильярд и настольный теннис. В здании разместился и музей транспортных войск Беларуси.  

«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде-4

Юрий Юндель, командир 30-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады:  
Сегодня очень знаменательное событие. Мы открыли в клубе спортивный зал 30-й отдельной железнодорожной бригады. Объект является уникальным. Этот объект включает в себя два комплекса: административно-развлекательный блок и спортивно-оздоровительный блок. Мы строили этот комплекс, чтобы обеспечить проведение различных мероприятий.  

«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде-7

Примечательно, что все это создано руками военнослужащих. В награду для них в честь открытия клуба организовали праздничный концерт.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Юндель # Фотофакт

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