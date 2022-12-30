«Знаменательное событие». В Слуцке открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде

Новости Беларуси. В Слуцке накануне Нового года открыли новый клуб и спортивный зал в 30-й отдельной железнодорожной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем есть зрительный зал на 500 мест с современной видео- и светозвуковой аппаратурой. В спортивном блоке тренажерный зал, многофункциональный зал, помещения для игры в бильярд и настольный теннис. В здании разместился и музей транспортных войск Беларуси.

Юрий Юндель, командир 30-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады:

Сегодня очень знаменательное событие. Мы открыли в клубе спортивный зал 30-й отдельной железнодорожной бригады. Объект является уникальным. Этот объект включает в себя два комплекса: административно-развлекательный блок и спортивно-оздоровительный блок. Мы строили этот комплекс, чтобы обеспечить проведение различных мероприятий.