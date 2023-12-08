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На Эвересте в 2023 году погибло рекордное количество человек

08 декабря 2023 13:46
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На склонах Эвереста в этом году погибли 18 человек. Это рекордное число за все 70 лет с момента первого покорения вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Эвересте в 2023 году погибло рекордное количество человек-1

Чаще всего к летальным исходам приводят приступы острой горной болезни. Она возникает из-за того, что в воздухе на большой высоте содержится гораздо меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы организма. Кроме того, восхождение крайне энергозатратный процесс. Альпинисты испытывают перегрузки и нередко страдают от обезвоживания.

В 2023 году власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение Эвереста. Подъем без документа невозможен.

# Гибель туристов # общество # Фотофакт

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