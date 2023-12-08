На Эвересте в 2023 году погибло рекордное количество человек

На склонах Эвереста в этом году погибли 18 человек. Это рекордное число за все 70 лет с момента первого покорения вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего к летальным исходам приводят приступы острой горной болезни. Она возникает из-за того, что в воздухе на большой высоте содержится гораздо меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы организма. Кроме того, восхождение крайне энергозатратный процесс. Альпинисты испытывают перегрузки и нередко страдают от обезвоживания.

В 2023 году власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение Эвереста. Подъем без документа невозможен.