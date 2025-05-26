Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Грузии с Днём независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили и всех жителей этой страны с Днем независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил глава нашего государства, Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета и считает, что они обязательно будут содействовать расцвету Грузии.

«Уверен, многолетняя история дружественных белорусско-грузинских отношений должна стать прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между двумя странами, содействовать благополучию наших народов, а также стабильности и безопасности на Евразийском континенте», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии, а всем грузинам – мира и согласия.