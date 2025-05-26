Прямой эфир

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость

26 мая 2025 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Помнить о победителях, не забывать о жертвах геноцида. Акцию «Марш Победы» принимают города Беларуси, удостоенные в 2025-м вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость-2

Первыми участниками инициативы Министерства обороны стали жители и гости Сенно. Они увидели легендарные танки Т-34, прошедшие парадом Победы 9 Мая в Минске. Боевые машины стали притягательными объектами для фотосессий. С военным оркестром перед зрителями выступили кинологи со служебными собаками, профессиональные навыки с элементами рукопашного боя показали разведчики.

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость-4

Глеб Хизовец:
Танки довольно красивые, мне они очень нравятся. Я горжусь тем, что они приехали именно к нам первыми.

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость-6

Наталья Киселева:
Приехали из Витебска. Решила детей привезти, детям показать. Тут приехали легендарные танки Т-34. Посмотрели оружие. Я, кстати, первый раз увидела беспилотники. Даже взрослым здесь очень интересно и познавательно.

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость-8

Дмитрий Ермаков, военный комиссар Сенненского района:
Это великая честь и огромная ответственность. Наша земля поистине уникальная. В начальный период Великой Отечественной войны здесь состоялось крупнейшее танковое сражение – Лепельский контрудар. С обоих сторон было задействовано более двух тысяч танков. И хотя цель контрудара достигнута не была, Красная армия показала фашистам, что она сильна.

Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость-10

Сенно – знаковое место еще потому, что это родина Матрены Маркевич, автора национального орнамента, который украшает государственный флаг Беларуси. Акция «Марш Победы» продолжится. Далее боевые машины будут встречать в Речице, Слониме, Кобрине, Славгороде и Смолевичах.

# Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ
26 мая 2025 08:31

Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Грузии с Днём независимости
26 мая 2025 08:01

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Грузии с Днём независимости

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом
26 мая 2025 07:57

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом