Сенно дал старт акции «Марш Победы» по городам, награждённым вымпелом за мужество и стойкость

Помнить о победителях, не забывать о жертвах геноцида. Акцию «Марш Победы» принимают города Беларуси, удостоенные в 2025-м вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми участниками инициативы Министерства обороны стали жители и гости Сенно. Они увидели легендарные танки Т-34, прошедшие парадом Победы 9 Мая в Минске. Боевые машины стали притягательными объектами для фотосессий. С военным оркестром перед зрителями выступили кинологи со служебными собаками, профессиональные навыки с элементами рукопашного боя показали разведчики.

Глеб Хизовец:

Танки довольно красивые, мне они очень нравятся. Я горжусь тем, что они приехали именно к нам первыми.

Наталья Киселева:

Приехали из Витебска. Решила детей привезти, детям показать. Тут приехали легендарные танки Т-34. Посмотрели оружие. Я, кстати, первый раз увидела беспилотники. Даже взрослым здесь очень интересно и познавательно.

Дмитрий Ермаков, военный комиссар Сенненского района:

Это великая честь и огромная ответственность. Наша земля поистине уникальная. В начальный период Великой Отечественной войны здесь состоялось крупнейшее танковое сражение – Лепельский контрудар. С обоих сторон было задействовано более двух тысяч танков. И хотя цель контрудара достигнута не была, Красная армия показала фашистам, что она сильна.