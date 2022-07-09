В хороший сезон можно насобирать ещё одну пенсию. Белорусы рассказали, как зарабатывают на чернике

Новости Беларуси. Черничные реки потекли в Беларуси. В лесах начался сбор полезной ягоды. Для себя и сбыта – белорусы активно включаются в работу. Чернику закупают для продажи оптом и в розницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую ягоду уже можно найти на прилавках столицы и других крупных городов. Заготовкой ягод на местах занимаются предприятия потребсоюза. Спрос уже высокий. По чем нынче витаминный рай, знает Кристина Протосовицкая.

Виктор Герасимович, житель деревни Вулька-Телеханская:

Ягода есть, а сколько она продержится, неизвестно. Может, недели две, а может, месяц, может, два. Большое подспорье к нашим пенсиям, к зарплатам. Это очень хорошо.

Супружеская пара Герасимович собирает дары белорусского леса с детства. Все ягодные места найдут с закрытыми глазами. Приходят обычно к пяти утра – с зарей.

Нина Герасимович, жительница деревни Вулька-Телеханская:

Дома оставлять? Ну, сейчас дома много не оставим, потому что много собрали. Сушим, компот ставим, варенье варим.

В среднем один сборщик за сезон выносит из леса до 100 килограммов ягоды. Сперва на варенье и компот, а после – подзаработать. В хороший сезон можно насобирать еще одну пенсию.

Татьяна Абрамчук, жительница Телехан:

Получается приблизительно пенсия за сезон. Внукам помогаю, дети дачу достраивают, квартиру ремонтируют.

Ивацевичи – из года в год самый черничный регион, лидер по объемам заготовки. Раньше принцип для работы со сборщиками был разрешительный, сегодня – заявительный. Конкуренция за ягоду в таком случае выше. В Телеханах, которые называют черничным раем, принимают витаминную продукцию в каждом магазине и заготовительном ларьке. На этот же населенный пункт приходится 10 частников.

Светлана Федкович, заготовитель Ивацевичского райпо:

По-разному, сегодня уже, думаю, человек 20 и больше было. Еще только начало ягоды. Зеленая где-то попадается. Стараются люди не брать, чтобы дальше доспевала. Дальше в то место возвращаются. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Цена сейчас какая установилась и по сравнению с прошлым годом на сколько она выросла? Светлана Федкович:

Я думаю, выросла процентов на 10. Начальная в прошлом году была 2,50, в этом мы начали с 4. Сразу высоковатая такая цена.

Конечной точкой сбора служит склад-холодильник в Ивацевичах, куда ягоду доставляют все заготовители. Одномоментно он вмещает свыше 100 тонн черники. Свежая партия только прибыла из сельмага – порядка 150 килограммов. Для приема созданы все условия – тара, средства на закупку. Сезон уже в разгаре. Здесь работают до крайней машины и без выходных. Все, чтобы сохранить качество ягоды.

Кристина Протосовицкая:

После предварительного охлаждения ягоду шоково замораживают при минус 18. На это уходит несколько часов. А после ее можно транспортировать на любое расстояние, хоть в Китай.

Белорусской черникой лакомиться привыкли в разных частях мира – от Прибалтики до Швейцарии. Экспортная цена выстраивается под веянием рынка, когда становится очевидным сезонный объем. Сегодня приоритет – российский потребитель, не исключают и доставку замороженной ягоды в Китай.