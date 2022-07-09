Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?

Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. Шкловский район традиционно приглашает белорусов отметить Купалье вместе. На берегу Днепра 9 июля народные гулянья, выступления известных артистов и ремесленные мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

Александрия как всегда радует богатством локаций, развлечений, музыки. Фестиваль в активной дневной стадии, работает выставка-ярмарка. Здесь можно не только купить сувениры на любой вкус, но и попробовать себя в роли мастера, например, саломоплетения, гончарного дела или ткачества. Наверное, самое востребованное сегодня – плетение венков. Надежда уже доплетает венок для меня, дело это небыстрое – около получаса занимает. Это не только развлечение, а целый обряд. Надежда из чего плетутся венки, из того, что под руки попадется?

Надежда Вилкова, мастер народных художественных ремесел Стреньковского районного центра ремесел:

Нет, купальские венки плетутся из полевых трав: васильков, ромашек. Ксения Худолей:

А есть разница, когда травы собирать, или главное, чтобы с любовью? Надежда Вилкова:

Нет, главное с любовью, с положительными эмоциями. Ксения Худолей:

Сколько вы уже занимаетесь плетением венков и что самое трудоемкое в этом процессе? Надежда Вилкова:

Занимаюсь я этим не так давно. Трудоемко. Это нужно хорошо сжать, чтобы он не рассыпался и хорошо плыл по воде. Каждый хочет счастья.

Ксения Худолей:

Про саму традицию. Дайте инструкцию, как дальше с ним поступить. Надежда Вилкова:

Берете венок, идете к воде, пускаете на воду. Если венок поплыл далеко, не утонул, значит, судьба хорошая будет. А если утонул или вернулся к берегу, это не судьба. Ксения Худолей:

А на следующий год можно попробовать, чтобы исправить положение? Надежда Вилкова:

Конечно, можно. Ксения Худолей:

Надеюсь, что у меня с первого раза получится. Надевайте мне венок, главное, чтобы поплыл. Спасибо большое.

На выставке есть на что посмотреть. Для спортсменов – разные локации, соревнования, для гурманов – изыски традиционной белорусской кухни. Для меломанов выступят артисты. Целый день можно ходить и каждую минуту видеть что-то новое. Организаторы в 2022 году не оставили гостей без особых фишек. Из самых ожидаемых мероприятий – цирковое представление, модный показ. Кстати, фешн-тренд, мерч Первого, здесь тоже продают – у палатки с ним очень большая очередь. Востребованный товар.