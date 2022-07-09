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Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?

09 июля 2022 14:45
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Новости Беларуси. Александрия вновь собирает друзей. Шкловский район традиционно приглашает белорусов отметить Купалье вместе. На берегу Днепра 9 июля народные гулянья, выступления известных артистов и ремесленные мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Александрия как всегда радует богатством локаций, развлечений, музыки. Фестиваль в активной дневной стадии, работает выставка-ярмарка. Здесь можно не только купить сувениры на любой вкус, но и попробовать себя в роли мастера, например, саломоплетения, гончарного дела или ткачества. Наверное, самое востребованное сегодня – плетение венков. Надежда уже доплетает венок для меня, дело это небыстрое – около получаса занимает. Это не только развлечение, а целый обряд.

Надежда из чего плетутся венки, из того, что под руки попадется?

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?-4

Надежда Вилкова, мастер народных художественных ремесел Стреньковского районного центра ремесел:
Нет, купальские венки плетутся из полевых трав: васильков, ромашек.

Ксения Худолей:
А есть разница, когда травы собирать, или главное, чтобы с любовью?

Надежда Вилкова:
Нет, главное с любовью, с положительными эмоциями.

Ксения Худолей:
Сколько вы уже занимаетесь плетением венков и что самое трудоемкое в этом процессе?

Надежда Вилкова:
Занимаюсь я этим не так давно. Трудоемко. Это нужно хорошо сжать, чтобы он не рассыпался и хорошо плыл по воде. Каждый хочет счастья.

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?-7

Ксения Худолей:
Про саму традицию. Дайте инструкцию, как дальше с ним поступить.

Надежда Вилкова:
Берете венок, идете к воде, пускаете на воду. Если венок поплыл далеко, не утонул, значит, судьба хорошая будет. А если утонул или вернулся к берегу, это не судьба.

Ксения Худолей:
А на следующий год можно попробовать, чтобы исправить положение?

Надежда Вилкова:
Конечно, можно.

Ксения Худолей:
Надеюсь, что у меня с первого раза получится. Надевайте мне венок, главное, чтобы поплыл. Спасибо большое.

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?-10

На выставке есть на что посмотреть. Для спортсменов – разные локации, соревнования, для гурманов – изыски традиционной белорусской кухни. Для меломанов выступят артисты. Целый день можно ходить и каждую минуту видеть что-то новое. Организаторы в 2022 году не оставили гостей без особых фишек. Из самых ожидаемых мероприятий – цирковое представление, модный показ. Кстати, фешн-тренд, мерч Первого, здесь тоже продают – у палатки с ним очень большая очередь. Востребованный товар.

Александрия собирает друзей. Как отмечают Купалье на малой родине Президента?-13

Про выступление артистов. Гала-концерт, который начнется в 21:00, наверное, тоже долгожданное событие. Выступят Алена Ланская, Руслан Алехно, участники белорусского «Х-Фактора» и многие другие артисты. Присоединится к белорусской традиции Купалья и Елена Ваенга. Праздник на берегу Днепра оставить равнодушным не может. Здесь гармонично сочетаются традиции и современные тренды. И это как-то вдохновляет. Ходишь, смотришь, наслаждается, пробуешь что-то сделать, пробуешь что-то новое из кухни.

Продолжение в вечернем выпуске новостей.

# Фестиваль # общество # Ксения Худолей # Надежда Вилкова # Руслан Алехно # Елена Ваенга # Алёна Ланская # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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