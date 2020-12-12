Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В начале недели продолжится противостояние антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, и атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, которые будут поступать к нам с юго-западных районов Европы. Поэтому во многих районах прогнозируются осадки, дождь, мокрый снег, также ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температурный фон будет находиться в течение суток в пределах от -3 до +3°C.

Во второй половине рабочей недели с ростом атмосферного давления осадков станет меньше, но несколько понизится температурный фон, особенно в ночные часы. Он будет находиться в пределах от 0 до 6 градусов мороза. Днем же максимальная температура воздуха будет находиться в пределах от -3 до +4 градусов.