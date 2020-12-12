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Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

12 декабря 2020 19:57
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До 15 декабря республика останется в зоне атмосферного фронта, который медленно смещается в восточном направлении, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
В начале недели продолжится противостояние антициклона, сформированного в холодной воздушной массе, и атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, которые будут поступать к нам с юго-западных районов Европы. Поэтому во многих районах прогнозируются осадки, дождь, мокрый снег, также ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температурный фон будет находиться в течение суток в пределах от -3 до +3°C.

Во второй половине рабочей недели с ростом атмосферного давления осадков станет меньше, но несколько понизится температурный фон, особенно в ночные часы. Он будет находиться в пределах от 0 до 6 градусов мороза. Днем же максимальная температура воздуха будет находиться в пределах от -3 до +4 градусов.

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

В выходные ожидается перемещение атмосферных фронтов с Западной Европы. Они принесут новую порцию влажного воздуха. Прогнозируются осадки, опять же в смешанной фазе – в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет находиться в пределах, близким к 0°C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

В среду, 16 декабря, на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления, лишь в ночные часы по крайнему востоку страны еще скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося на территорию России.

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Юлия Самусенко # Фотофакт

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