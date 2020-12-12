Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»

Новости Беларуси. Безделье порождает хаос. В головах и на улицах. Все чаще фигурантов милицейских сводок объединяет одно характерное обстоятельство – незанятость. В итоге праздно шатающиеся граждане создают пробки, проблемы окружающим и даже угрозу безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда мятежник – это уже профессия. И кто должен включиться в процесс трудоустройства белорусов? Продолжение темы в политическом стендапе Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Эти золотые слова апостола Павла стали золотым правилом общественного договора даже для секулярного мира. Но пока одни белорусы убирали плоды рук своих, другие – обильно сеяли семена хаоса, беспорядка, злобы и ненависти. Это я про конец лета – осень 2020 года. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии пропагандист и пособник режима. Говорят, сейчас этот мой эпитет стал заезженным, не таким ярким и смелым, как в горячие дни августа. Добавляю: в студии СТВ один из ярых ябатек Евгений Пустовой. И утучнел Израиль, и стал упрям... И стал ходить вслед другим богам. Своего-то забыл. Чего это я мудрствую? Чего-то вспомнил пятикнижие Моисея? А все потому, что эти бессмертные слова подходят именно и к нам, белорусам.

Евгений Пустовой:

Я помню, как на встрече в Академии управления один из отцов отечественной идеологии Александр Радьков сравнил нашего Президента с Моисеем. Смело? А почему бы нет? Александру Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм. Вся страна – сборочный цех Советского Союза, контрактов нет. В Кремле – разгул либеральных демократов, на постсоветском пространстве – нацменов. В общем, перемены, к которым заблудившиеся на улицах столицы белорусы хотели привести нашу страну. Столичные заводчане встречали Президента со слезами – не за что хлеба купить, полешуки – в лаптях. Тогда отстояли независимость, свои предприятия, свою землю. Да, это кивок в сторону наших соседей. Не пустили нувориш с криминальным прошлым и большим капиталом в страну.

Евгений Пустовой:

Плохо, что тогда ученые подались на рынок – в Ждановичи, а жители западных областей – в Польшу. Кто на заработки, кто в челночники. Реально сложно было в середине 90-х работу найти. Продавали – вывозили все, что можно было своровать и разобрать. С колхозов – технику и удобрения, с бывших военных городков – начинку некогда секретных объектов. Замазались и таможенники, и местные власти, и чинуши с высоких кабинетов. Все, кто мог, потихоньку вывозил нашу страну в Польшу. До простых людей никому дела не было. А потом белорусы определились. Пришло время диктатуры, закона и социальной справедливости. Появились и контракты у заводов, и техника на колхозных полях. Появилась возможность учиться без взяток и быть услышанным во властных кабинетах. Но, увы, некоторые привыкли к легкому хлебу. Ну, конечно, таскать клетчатые сумки за границу нелегко, но как получалось.