Прямой эфир

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»

12 декабря 2020 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безделье порождает хаос. В головах и на улицах. Все чаще фигурантов милицейских сводок объединяет одно характерное обстоятельство – незанятость. В итоге праздно шатающиеся граждане создают пробки, проблемы окружающим и даже угрозу безопасности. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда мятежник – это уже профессия. И кто должен включиться в процесс трудоустройства белорусов? Продолжение темы в политическом стендапе Евгения Пустового.

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Эти золотые слова апостола Павла стали золотым правилом общественного договора даже для секулярного мира. Но пока одни белорусы убирали плоды рук своих, другие – обильно сеяли семена хаоса, беспорядка, злобы и ненависти. Это я про конец лета – осень 2020 года.

Это «Политика без галстуков и купюр». В студии пропагандист и пособник режима.

Говорят, сейчас этот мой эпитет стал заезженным, не таким ярким и смелым, как в горячие дни августа. Добавляю: в студии СТВ один из ярых ябатек Евгений Пустовой.

И утучнел Израиль, и стал упрям... И стал ходить вслед другим богам. Своего-то забыл. Чего это я мудрствую? Чего-то вспомнил пятикнижие Моисея? А все потому, что эти бессмертные слова подходят именно и к нам, белорусам.

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»-4

Евгений Пустовой:
Я помню, как на встрече в Академии управления один из отцов отечественной идеологии Александр Радьков сравнил нашего Президента с Моисеем. Смело? А почему бы нет? Александру Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм.

Вся страна – сборочный цех Советского Союза, контрактов нет. В Кремле – разгул либеральных демократов, на постсоветском пространстве – нацменов. В общем, перемены, к которым заблудившиеся на улицах столицы белорусы хотели привести нашу страну.

Столичные заводчане встречали Президента со слезами – не за что хлеба купить, полешуки – в лаптях. Тогда отстояли независимость, свои предприятия, свою землю. Да, это кивок в сторону наших соседей. Не пустили нувориш с криминальным прошлым и большим капиталом в страну.

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»-7

Евгений Пустовой:
Плохо, что тогда ученые подались на рынок – в Ждановичи, а жители западных областей – в Польшу. Кто на заработки, кто в челночники. Реально сложно было в середине 90-х работу найти. Продавали – вывозили все, что можно было своровать и разобрать. С колхозов – технику и удобрения, с бывших военных городков – начинку некогда секретных объектов. Замазались и таможенники, и местные власти, и чинуши с высоких кабинетов. Все, кто мог, потихоньку вывозил нашу страну в Польшу. До простых людей никому дела не было.

А потом белорусы определились. Пришло время диктатуры, закона и социальной справедливости. Появились и контракты у заводов, и техника на колхозных полях. Появилась возможность учиться без взяток и быть услышанным во властных кабинетах. Но, увы, некоторые привыкли к легкому хлебу. Ну, конечно, таскать клетчатые сумки за границу нелегко, но как получалось.

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»-10

Евгений Пустовой:
Госсектор, за который так критиковали Лукашенко, зарабатывал стране валюту, а челночники вывозили ее в Польшу. Пассажиры, например, условной электрички Брест – Тересполь сразу тысяч сто условных единиц. А сколько таких рейсов в день? А сколько лет так продолжалось?

Подробнее – в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Григорий Азарёнок: наш народ избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук
12 декабря 2020 16:13

Григорий Азарёнок: наш народ избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук

Истории добрых дел и нюансы работы ведущих СТВ в кадре. Анонс программы «Неделя»
12 декабря 2020 16:02

Истории добрых дел и нюансы работы ведущих СТВ в кадре. Анонс программы «Неделя»

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции
12 декабря 2020 14:21

Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали на БелАЗе. Вот их эмоции