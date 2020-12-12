Автопробег «За единую Беларусь!» 13 декабря. Во сколько и где стартует?

Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь!» настолько сплотил его участников, что решено продолжить эту традицию и в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небезразличные к судьбе своей страны белорусы поддержат тех, кто стоит на страже мира и спокойствия в Беларуси.