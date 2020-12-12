Прямой эфир

Автопробег «За единую Беларусь!» 13 декабря. Во сколько и где стартует?

12 декабря 2020 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь!» настолько сплотил его участников, что решено продолжить эту традицию и в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег «За единую Беларусь!» 13 декабря. Во сколько и где стартует?-1

Небезразличные к судьбе своей страны белорусы поддержат тех, кто стоит на страже мира и спокойствия в Беларуси.

Старт патриотической акции будет дан 13 декабря в 8:30 у станции метро «Уручье».

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это было возможностью поучаствовать в параде». Что рассказывают новобранцы роты почётного караула Минской военной комендатуры?
12 декабря 2020 17:27

«Это было возможностью поучаствовать в параде». Что рассказывают новобранцы роты почётного караула Минской военной комендатуры?

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»
12 декабря 2020 17:23

Евгений Пустовой: «Лукашенко досталась не страна – досталась пустыня. Армии нет, силового блока нет, зато есть бандитизм»

Григорий Азарёнок: наш народ избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук
12 декабря 2020 16:13

Григорий Азарёнок: наш народ избрал лидера, для которого слово «память» – не пустой звук