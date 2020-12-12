«Это было возможностью поучаствовать в параде». Что рассказывают новобранцы роты почётного караула Минской военной комендатуры?

Новости Беларуси. Клятву верности 12 декабря произнесли новобранцы роты почетного караула Минской военной комендатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значимость военного ритуала подчеркивает и присутствие высших должностных лиц. Торжественные мероприятия прошли по всей стране.

Рост не менее 180 сантиметров и отличная физическая форма. 100 солдат – все как на подбор. Они хоть и недавно в строю, но уже видны выправка, точность движений, а в глазах – гордость. Оно и понятно: честь служить в элитных войсках выпадает далеко не каждому.

Никита Святощик, военнослужащий пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:

Хотел участвовать в плац-концертах, поэтому попросился в военкомате сюда. Сложнее всего давалась строевая подготовка поначалу, потом уже более-менее наловчился, и уже стало получаться. А так все нравится, в принципе, и кормят вкусно.

Для Ивана Казанцева облачиться в форму рядового роты почетного караула было мечтой. Сбылось. Теперь курс к новым горизонтам. В будущем Иван даже планирует связать жизнь с военным делом.

Иван Казанцев, военнослужащий пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:

Учитывая то, что моя семья – это семья в том числе близко связанная с армией, потому что и дед, и отец проходили службу в Вооруженных Силах (дед участвовал в разгроме немецко-фашистских войск и милитаристов Японии), то для меня это было прежде всего возможностью поучаствовать в параде 3 июля и стать возле Вечного огня.

В 2020 году молодой человек окончил энергетический факультет БНТУ, распределился на Витебскую ТЭЦ. Осенний армейский призыв внес коррективы: теперь вместо трудовых будней – будни военные. Иван готовится к торжественному событию – присяге. Ведь для него произнести клятву на верность Родине – это не просто слова или избитое клише.

Иван Казанцев:

Всем своим внутренним состоянием я готов к любым тяготам и лишениям службы, как это написано в Воинском уставе. Но особых трудностей здесь нет. Здесь больше трудности связаны с тем, что ты не видишь своих родных часто.

Курс начальной военной подготовки подходит к завершению. Еще несколько тренировочных подходов – и уже следующий шаг на плацу в торжественной обстановке. Ряды солдат выровнены, как по линейке, знамена расправлены. Все замерли в ожидании торжественного церемониала. Звучат слова клятвы.

Я гражданин Республики Беларусь, Казанцев Иван Андреевич, торжественно клянусь быть преданным своему народу. Текст присяги, признается Иван, выучил задолго до того, как заветная красная папка оказалась в его руках.

Присяга на верность Отечеству – отправная точка службы каждого белорусского военного. Организация парадов или встречи иностранных делегаций – слаженность в работе – уже давно визитная карточка военной комендатуры Минска.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры, подполковник:

Особенностью принятия сегодняшней военной присяги новым пополнением является то, что накануне военная комендатура отметила свою 103-ю годовщину со дня образования. Я уверен, что это новое пополнение продолжит те славные традиции нашего прославленного коллектива по защите территориальной целостности, независимости Республики Беларусь. Для нас это праздник, в любом случае ребята приняли присягу и с достоинством отслужат, будут хорошим пополнением для выполнения задач, стоящими перед военной комендатурой.

Присяга – это не просто памятное событие в жизни защитников Отечества. С этого момента они отвечают не только по гражданским законам. Теперь на них распространяется и военное законодательство, а на плечи ложатся сложные и почетные обязательства – нести воинские традиции.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

За полгода службы солдаты в совершенстве освоят строевые приемы и научатся виртуозно владеть самозарядным карабином Симонова. Боевым крещением для новобранцев станет июльский военный парад.

И, пожалуй, самый долгожданный момент. После месяца расставания родные и близкие смогли обнять своих сыновей, братьев и мужей. Для них происходящее событие не менее осмысленное и важное.

Гражина Лепко:

Волнительно, торжественно, и в то же время, конечно, это гордость за своего сына. Было приятно смотреть, насколько он уже возмужал.

Андрей Казанцев:

Это очень радостное для нас событие, для всей семьи, для всех товарищей, которые приехали с работы его поздравить с этим мероприятием, его девушка поздравила. Надеемся, достойно он отслужит.