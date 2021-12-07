Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы

Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси беженцы оставаться не хотят. Их цель – Германия. За время своего присутствия в торгово-логистическом центре они перепробовали все способы обратить на себя внимание мировой общественности, в том числе самые отчаянные. Это были слезы и мольбы, митинги и обращения к Евросоюзу и даже лично к Папе Римскому. И понтифик их услышал. Посещая лагерь в Греции, он выступил с заявлением, в котором раскритиковал миграционную политику европейских стран. Представители Белорусской православной церкви также не остались равнодушны к проблемам беженцев. Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь» – читайте здесь.