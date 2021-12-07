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Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы

07 декабря 2021 07:46
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Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы-1

В Беларуси беженцы оставаться не хотят. Их цель – Германия. За время своего присутствия в торгово-логистическом центре они перепробовали все способы обратить на себя внимание мировой общественности, в том числе самые отчаянные. Это были слезы и мольбы, митинги и обращения к Евросоюзу и даже лично к Папе Римскому. И понтифик их услышал. Посещая лагерь в Греции, он выступил с заявлением, в котором раскритиковал миграционную политику европейских стран. Представители Белорусской православной церкви также не остались равнодушны к проблемам беженцев.  

Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь» – читайте здесь.  

Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы-4

Почти все беженцы болели, многие не по одному разу. Однако на сегодня уже очевидно: кроме белорусов, судьба этих людей всем безразлична. Многочисленные общественные международные организации от них отвернулись, а те, что приезжали – просто поставили галочку о посещении временного центра. Многие беженцы не выдержали настоящей белорусской зимы, безответной реакции от Евросоюза и отправились на родину. Больше двух тысяч человек эвакуировали домой. Все они признаются, что обязательно будут пробовать добраться до Евросоюза другими путями. Это всего лишь вопрос времени.  

«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своем самочувствии – читайте здесь.  

Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы-7

В Беларусь приходят настоящие морозы. Ожидание не просто изматывает, а становится серьезным испытанием для беженцев и их детей. Наша страна продолжает оказывать помощь, но погодные условия явно не на руку этим людям.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько # Игуменья Гавриила # Фотофакт

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