Ожидание коридора становится для беженцев серьёзным испытанием. В Беларусь приходят настоящие морозы

Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти месяц в заложниках у политики Евросоюза. На белорусско-польской границе беженцы остаются в надежде на гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси беженцы оставаться не хотят. Их цель – Германия. За время своего присутствия в торгово-логистическом центре они перепробовали все способы обратить на себя внимание мировой общественности, в том числе самые отчаянные. Это были слезы и мольбы, митинги и обращения к Евросоюзу и даже лично к Папе Римскому. И понтифик их услышал. Посещая лагерь в Греции, он выступил с заявлением, в котором раскритиковал миграционную политику европейских стран. Представители Белорусской православной церкви также не остались равнодушны к проблемам беженцев.
Игуменья Гавриила в лагере беженцев: «Сюда меня буквально тянет сердце, которое хочет помочь» – читайте здесь.
Почти все беженцы болели, многие не по одному разу. Однако на сегодня уже очевидно: кроме белорусов, судьба этих людей всем безразлична. Многочисленные общественные международные организации от них отвернулись, а те, что приезжали – просто поставили галочку о посещении временного центра. Многие беженцы не выдержали настоящей белорусской зимы, безответной реакции от Евросоюза и отправились на родину. Больше двух тысяч человек эвакуировали домой. Все они признаются, что обязательно будут пробовать добраться до Евросоюза другими путями. Это всего лишь вопрос времени.
«Погода нас шокирует. Я оттуда, где 0 – это считается уже очень холодно». Беженцы рассказали о своем самочувствии – читайте здесь.
В Беларусь приходят настоящие морозы. Ожидание не просто изматывает, а становится серьезным испытанием для беженцев и их детей. Наша страна продолжает оказывать помощь, но погодные условия явно не на руку этим людям.
Читайте также:
«Дайте ответ, пожалуйста, как долго нам ждать». Беженцы попросили помощи у Папы Римского
Пятая неделя ожидания. Беженцы на границе с Польшей не теряют надежду попасть в Европу
«Дети замерзают, болеют». Что говорят беженцы, которые уже почти месяц ждут, когда Европа откроет гуманитарный коридор?