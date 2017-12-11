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Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»

11 декабря 2017 18:11
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Новости Беларуси. Более 130 работ в кино, Русский театр. Представить Мацкевича вне актерской среды просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»-1

Его первая роль в фильме еще в 70-х – картина Никифорова «Хлеб пахнет порохом». А вот самый любимый герой Иван Ивановича – генерал Павлов в ленте «Война на западном направлении».

Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»-4

Он сыграл стольких людей в погонах, что порой даже отшучивался – мол, впору уже и самому претендовать на воинское звание.

Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»-7

Александр Ткаченок, народный артист Беларуси:
Я думаю, что театр осиротел. Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти. Не знаю, как долго мы будем выходить еще из этой ситуации. Нам его будет очень сильно не хватать.

Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»-10

Владимир Глотов, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Всегда было с ним хорошо. Никогда не было такого, что устал ты от него или он раздражал. Нет, это Иван Иванович – это человек-доброта, несмотря на его такую внешность могучую. Казалось бы со стороны – достаточно должен быть резким или грубым. Нет, Дед Мороз.

# общество # Фотофакт # Некролог # Иван Мацкевич # Александр Ткаченок # Владимир Глотов

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