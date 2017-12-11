Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»

Новости Беларуси. Более 130 работ в кино, Русский театр. Представить Мацкевича вне актерской среды просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его первая роль в фильме еще в 70-х – картина Никифорова «Хлеб пахнет порохом». А вот самый любимый герой Иван Ивановича – генерал Павлов в ленте «Война на западном направлении».

Он сыграл стольких людей в погонах, что порой даже отшучивался – мол, впору уже и самому претендовать на воинское звание.

Александр Ткаченок, народный артист Беларуси:

Я думаю, что театр осиротел. Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти. Не знаю, как долго мы будем выходить еще из этой ситуации. Нам его будет очень сильно не хватать.