«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей

Новости Беларуси. Время творить добро. 11 декабря в Беларуси начинается масштабный благотворительный марафон «Наши дети». На протяжении месяца политики, бизнесмены, представители власти, медиаперсоны будут дарить внимание и заботу тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. Гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику готовятся не только взрослые, но и сами ребята. Так, учащиеся Могилевского развивающего центра мастерят подарки для воспитанников детского социального приюта – своим ровесникам, оставшимся без родителей.