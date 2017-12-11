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«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей

11 декабря 2017 07:23
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Новости Беларуси. Время творить добро. 11 декабря в Беларуси начинается масштабный благотворительный марафон «Наши дети». На протяжении месяца политики, бизнесмены, представители власти, медиаперсоны будут дарить внимание и заботу тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. Гости посетят интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К празднику готовятся не только взрослые, но и сами ребята. Так, учащиеся Могилевского развивающего центра мастерят подарки для воспитанников детского социального приюта – своим ровесникам, оставшимся без родителей.

«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей-1

Новогодние открытки, сделанные своими руками, уже готовы. Фантазии ребятам не занимать – каждый сувенир по-своему оригинален. Из соленого теста они делают варежки, из папье-маше – кукол, из ткани – симпатичных собачек – символ следующего года.

«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей-4

Милана Морозова, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Дарить подарки очень важно, очень весело, всем нравится.

«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей-7

Давид Бачурин, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Мы лепим для детей подарки уже давно. Нам нравится лепить. Делать добро приятно.

«Делать добро приятно»: воспитанники могилевской изостудии мастерят подарки детям, оставшимся без родителей-10

Виолетта Комса, учащийся изостудии Могилевского многопрофильного детского центра:
Я сделаю эту варежку для детей сирот, и всем этим составом мы поедем дарить свои изделия и сувениры для этих детей, чтобы у них тоже был свой маленький праздник.

В предпраздничные дни представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Акция «Наши дети» продлится до 10 января.

# Фотофакт # Новый год

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