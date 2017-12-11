Свои ежедневные покупки сельчанин должен иметь возможность делать в своей деревне: в Улуковье открылась «Брусничка»

Новости Беларуси. Ближе к дому: компания «Евроопт» вносит коррективы в жизнь белорусской деревни. Крупнейший ретейлер открыл двадцатый магазин на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередная «Бруснічка» появилась в агрогородке Улуковье, что в Гомельском районе. Жителям деревни теперь не нужно ехать в крупные города, чтобы закупиться к новогодним праздникам.

На открытие нового магазина приехали не только жители агрогородка Улуковье, но и соседи из других деревень. Раньше за покупками им приходилось ездить в Гомель –15 километров. Теперь достаточно всего пару минут пройти пешком.

Екатерина Шваликова:

Ждали, очень ждали. Мы очень рады, что нам открыли такой магазин шикарный. Очень хотели самообслуживание. Очень нравится, потому что хочется подойти посмотреть самой сроки все, выбрать что-то самой.

Ольга Гадунова:

Магазин хороший, все есть. Поняла так, что и для пенсионеров удобно, и для многодетных мамочек. Молочка, овощи, фрукты и кондитерские изделия – всего более 1200 товаров. В «Брусничке» только все самое необходимое, да и по ценам ниже, чем в городе. Такая ценовая политика, уверены представители торговой сети, обязательно найдет своего покупателя.

Андрей Зубков, генеральный директор сети магазинов «Евроопт» и «Бруснічка»:

Мы готовы и, скажу больше, заинтересованы арендовать во всех регионах страны подходящие строения в деревнях или выкупать их с последующим открытием магазинов. Главное требование – возможность создать в здании торговый зал площадью более 50 квадратных метров. Поэтому тем, кто подскажет местонахождение таких объектов и контакты их собственников, после заключения договора аренды мы гарантируем выплату денежного вознаграждения от компании в размере 1000 рублей. С появлением нового магазина в агрогородок придет и новый уровень торгового обслуживания, ведь конкурентам придется работать над собственным ассортиментом и качеством услуг. В итоге в выигрыше только покупатели.

Владислав Макиевский, начальник отдела экономики Гомельского районного исполнительного комитета:

Как только приходит крупный игрок торговый, все остальные участники повышают конкуренцию, предлагают новые акционные товары, системы скидок и тому подобное, что ведет к увеличению товарооборота и получению льгот.

«Евроопт» планирует открыть магазины своей сети в каждом населенном пункте, где живет более 200 человек. У компании есть типовые проекты для небольших населенных пунктов. В деревушках поменьше организуют маршруты автолавок, а так же возьмут на себя комплексное обслуживание всего района.