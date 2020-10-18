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Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю

18 октября 2020 08:11
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Белорусам ждать тепла не стоит – осень вступает в права, рассказали в программе «Плюс-минус».

Синоптики на неделе обещают ночные заморозки и первый снег.

В понедельник, 19 октября, страна окажется под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения.

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
В ближайшие дни в Беларуси ожидается сырая, ветреная и холодная погода. В воскресенье, ввиду того, что ожидается заток арктического воздуха, не исключено выпадение мокрого снега. На несколько часов может установиться кратковременный снежный покров.

Во вторник и среду территория Беларуси окажется на северной периферии обширного антициклона, воздух по-прежнему будет холодный. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до –2 – +4 градусов, при более длительных прояснениях возможно понижение до –4°C . В дневное время воздух будет прогреваться от +4 градусов тепла по северо-востоку до +11 тепла по юго-западу страны.

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-4

Небольшие осадки смешанной фазы возможны в северных районах Беларуси. В ночные часы там же не исключен и слабый гололед.

Во второй половине недели холодный антициклон отступит на восток, поэтому в конце недели ожидается повышение температурного режима на 2-4°C , но не исключены кратковременные дожди.

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-7

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-10

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-12

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-14

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-16

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-18

Ожидается сырая, ветреная и холодная погода, возможен мокрый снег. Синоптики сделали прогноз на неделю-20

С 20 октября погоду будут определять область повышенного атмосферного давления и малоактивные фронтальные разделы.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Виктория Матвиенко # Фотофакт

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