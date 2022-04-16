В Мадриде +25°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 апреля

В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, столбик термометра покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С, ожидается ясная и без осадков погода. В Риме ясно и до +20 °С. В Мадриде переменная облачность, осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +25 °С.

В столице Болгарии столбик термометра покажет +8 °С, ожидается пасмурная, дождливая погода. В Анкаре +21 °С, синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем. В Афинах +18 °С и переменная облачность, синоптики также обещают дождь.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают переменную облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +8 °С. В Вильнюсе +8 °С и переменная облачность, осадков не ожидается. В Варшаве прогнозируют ясную погоду с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха днем ожидается до +11 °С.