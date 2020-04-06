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Все туристы, которые отдыхали по путёвкам, вернулись в Беларусь

06 апреля 2020 13:39
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Новости Беларуси. В Беларусь вернулись все организованные туристы, которые отдыхали по путевкам. Эту информацию 6 апреля подтвердили туроператоры и турагенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все туристы, которые отдыхали по путёвкам, вернулись в Беларусь-1

Сейчас за рубежом остаются лишь те, кто не пользовался их услугами. Точное число белорусов за границей назвать сложно. Домой они будут возвращаться при содействии МИД и других госорганов.

Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину

Так, минувшей ночью в Минске приземлился спецрейс Belavia – Belarusian Airlines.

Самолет Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Из Дели им доставлены не только наши земляки, но и граждане России, Украины и Таджикистана. Вылет из Индии был организован совместно с российской стороной.   

Все туристы, которые отдыхали по путёвкам, вернулись в Беларусь-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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