Все туристы, которые отдыхали по путёвкам, вернулись в Беларусь

Новости Беларуси. В Беларусь вернулись все организованные туристы, которые отдыхали по путевкам. Эту информацию 6 апреля подтвердили туроператоры и турагенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас за рубежом остаются лишь те, кто не пользовался их услугами. Точное число белорусов за границей назвать сложно. Домой они будут возвращаться при содействии МИД и других госорганов.

Более 6200 белорусам помогли вернуться на родину

Так, минувшей ночью в Минске приземлился спецрейс Belavia – Belarusian Airlines.

Самолет Belavia доставил в Минск застрявших в Индии белорусов и иностранцев

Из Дели им доставлены не только наши земляки, но и граждане России, Украины и Таджикистана. Вылет из Индии был организован совместно с российской стороной.