В Минске начинаются тренировки к 9 Мая. Как изменится движение транспорта?

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» начинаются тренировки роты почетного караула к параду 9 Мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с этим ожидаются временные ограничения движения транспорта. Каждый понедельник и четверг апреля с 9 до 11 вечера будут закрывать участок проспекта Машерова от Даумана до Победителей. На это время некоторые маршруты приостановят.

По альтернативному пути поедут автобусы 29, 44 и 136. В прямом направлении – с остановками «Нововиленская» и «Выставочный комплекс», а обратно – с остановками «Гостиница «Юбилейная» и «Станция метро «Немига». Также изменения коснутся маршруток 1002, 1412 и 1107. Интервалы движения сохранятся.