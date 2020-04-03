Могилевчане о том, как их застала война: «Ваши деньги пойдут на самолёты, пушки и танки»

Людмила Якубовская, свидетельница обороны Могилева:

Мы знали, что будет война, ведь у нас были песни: «Если завтра война, если завтра поход – будь сегодня к походу готов». Без конца и края мы пели эти военные песни.

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилевского областного краеведческого музея:

22 июня 1941 года в Могилеве планировалась репетиция генеральная Всебелорусского физкультурного парада. Вечером участники парада должны были ехать в Минск.

Андрей Андрейчиков, свидетель обороны Могилева:

22 июня 1941 года был выходной: ясный, солнечный день. С деревни Купелы приехал ко мне мой двоюродный брат. Пошли в парк Горького, пошли прямо туда, в конец, и на смотровой площадке стали смотреть на Днепр. Это был 11-ы – 12-й час. Играл духовой оркестр, мы стали и слушаем музыку, вдруг подбегает какой-то человек, забежал на эстраду, где сидел оркестр, остановил музыку и что-то им сказал. Такое недоумение, шумиха какая-то… Что он сказал? Он сказал, что моя сестра работает на узле связи и вот сейчас передали, что началась война, Германия напала на Советский Союз.

Людмила Якубовская:

Мы так обрадовались, мы так кричали, дети. Мы дождались, что нам будет работа. Мы бегали потом по всем квартирам, если мы видим, где свет проникает через маскировку, говорили: «У вас плохо замаскировано». В общем, мы помогали, мы включились в работу.