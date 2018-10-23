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Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

23 октября 2018 08:59
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Новости Беларуси. О необычной минчанке рассказали в программе «Большой город».

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -1

Полина Кацуба:
Каждый должен думать о своём здоровье. За меня никто не будет. Это – здоровый образ жизни, спорт, диетическое питание. Овёс! Во-первых, атеросклероз. Я до сих пор всё помню: все телефоны. Я до сих пор вижу.

И посмотрите, какой у меня роскошный волос!

Овёс, сало и квашеная капуста – вот они, ингредиенты крепкого здоровья и вечной молодости, уверена Полина Алексеевна.

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -4

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -6

За всю жизнь не делала ни одной прививки от гриппа. Ходить в поликлинику на девятом десятке, тем более, некогда. Активности 86-летней бабушки можно только позавидовать. Она участвует в международных чемпионатах по лёгкой атлетике, танцует и поёт на одной сцене с артистами белорусской и российской эстрады, украшает город своими руками.

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Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -9

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -11

Полина Кацуба:
Наша земля-матушка. Это здоровье, бодрит, общение. Мы делимся, если что-то у кого-то выросло лишнее.

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами» -14

# Пенсионеры # общество # Полина Кацуба

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