Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»

Полина Кацуба:

Каждый должен думать о своём здоровье. За меня никто не будет. Это – здоровый образ жизни, спорт, диетическое питание. Овёс! Во-первых, атеросклероз. Я до сих пор всё помню: все телефоны. Я до сих пор вижу.

И посмотрите, какой у меня роскошный волос!

Овёс, сало и квашеная капуста – вот они, ингредиенты крепкого здоровья и вечной молодости, уверена Полина Алексеевна.