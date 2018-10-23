«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

Что делать, если любимая работа легла на плечи тяжким грузом? и как не стать заложником бывших работодателей? Пытки, насилие, принуждение к труду – это не крик из прошлого, а реальность. В 2016 году Беларусь всколыхнула шокирующая новость: более 50 белорусов попали в трудовое рабство в Воронежской области. Работать их заставляли по 17 часов в сутки, жить – в старых бараках.

Не менее жуткая история приключилась в 2018 году с 43-летним белорусом, который уехал на заработки в Сочи. Хозяева отобрали у него паспорт, не платили и даже пытали.

О своей прошлой работе и минчанка Лариса Андреева вспоминает с дрожью в голосе и слезами на глазах. По словам женщины, она невольно стала заложницей своего нанимателя.

Лариса Андреева:

Это – моё рабочее место. Здесь проработала с октября 2014 года до 31 декабря 2015 года. За декабрь 2015 года зарплату нам не выплатили. Наш хозяин Вьюнов Михаил Борисович до сих пор не вернул мне трудовую книжку. И не только мне, таких людей очень-очень много. Трудовая книжка – один из самых важных документов. От неё зависит не только стаж работы, но и размер пенсионных выплат. А утеря такого документа может быть чревата серьёзными последствиями.

Лариса Андреева:

Я работаю по договору подряда, я не могу официально устроиться на хорошо оплачиваемую работу. У меня на иждивении несовершеннолетний ребёнок, я воспитываю его одна, у меня куча долгов. Весь мой стаж пошёл насмарку, потому что у меня нет трудовой книжки и мне нужно всё начинать с нуля. Он – действительно, мошенник! Он обманул много людей. Ему можно распоряжаться чужими судьбами?! Это нормально? Почему я должна страдать? Почему мой ребенок должен страдать? Восстановить утерянный документ можно, но в таком случае наниматель обязан выдать дубликат трудовой книжки не позднее 15 календарных дней со дня увольнения. Если после увольнения работника прошло более шести месяцев, прежний наниматель обязан выдать справку о периоде работы, которая является основанием для заведения дубликата трудовой книжки. За удержание или невыдачу документа работодателю придется отвечать перед законом.

Дарина Гулюта, юрист:

При задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику выплачивается средний заработок за всё время. И дата увольнения изменяется на дату выдачи трудовой книжки. Раиса Николаевна – бывшая напарница Ларисы Андреевой. О прошлой работе женщина вспоминает с ужасом, ведь женщина работала бесплатно и постоянные ссоры с руководством были в порядке вещей.

Женщина:

Это – аферист, очень крупный. Он ходит в суд, как на работу. Он судится со своими жертвами, которых он обманул. Сегодня от организации ни осталось и следа. Юридический адрес был несколько раз изменён, а рабочие телефоны молчат. Предпочитает отмалчиваться и руководитель компании. Женщина:

Это – рабовладелец. Он фирмы банкротит, он просто рабов держит. Не платя зарплату, забрав трудовые книжки. Заложники и рабы. Сегодня количество недобросовестных работодателей растёт. На словах часто обещают «золотые горы», а на деле – кража документов и ужасные условия труда. За это предусмотрена ответственность.