Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата

Покупка дорогостоящей бытовой техники – всегда ответственный шаг. Но бывает, что приобретение долгожданного товара омрачается его неожиданной поломкой. Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты прав потребителей»:

Купили телевизор и в нем сразу на следующий день образовался какой-то недостаток. Потребители всегда возмущались тем, что первое, что они должны сделать, это обязательный ремонт. Потребители были недовольны, что вроде бы они купили новый товар и вины их в этом нет, что есть в товаре производственный дефект, но у них есть только один выбор – безвозмездное устранение недостатков.

Ремонт или замена детали по гарантии – не выход из ситуации, уверены жители столицы. Только за последний год было получено более десятка обращений в общество защиты прав потребителей с просьбой внести ясность в закон «О защите прав потребителей». Изменений долго ждать не пришлось. Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» вступает в силу с 23 декабря 2018 года. Дарина Гулюта:

анное изменение мы очень долго ждали. У потребителей появится возможность вернуть технически сложный либо дорогостоящий товар в течение 30 дней с момента передачи данного товара потребителем.

К примеру, если ранее, чтобы вернуть холодильник, необходимо было наличие существенных дефектов, сейчас хватит и незначительной поломки. К перечню таких товаров относят не только кухонную бытовую технику, но и видеокамеры, магнитофоны, компьютеры и даже тракторы.

На покупку мобильных телефонов и прочих гаджетов новый закон никак не повлияет, ведь их можно сдать в магазин всегда. Дарина Гулюта:

Если потребитель разбил телефон по своей вине и имеются механические повреждения, это не является производственным недостатком, на этом основании он не может его вернуть. Но если в товаре зафиксирован производственный дефект, то потребитель имеет право заявить свое требование. Это требование выбирает именно потребитель, он хочет ремонт, замену либо о расторжении договора и возврат уплаченной суммы.