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Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата

23 октября 2018 08:12
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Покупка дорогостоящей бытовой техники  всегда ответственный шаг. Но бывает, что приобретение долгожданного товара омрачается его неожиданной поломкой. 

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты прав потребителей»:
Купили телевизор и в нем сразу на следующий день образовался какой-то недостаток. Потребители всегда возмущались тем, что первое, что они должны сделать, это обязательный ремонт. Потребители были недовольны, что вроде бы они купили новый товар и вины их в этом нет, что есть в товаре производственный дефект, но у них есть только один выбор безвозмездное устранение недостатков.  

Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата-1

Ремонт или замена детали по гарантии – не выход из ситуации, уверены жители столицы. Только за последний год было получено более десятка обращений в общество защиты прав потребителей с просьбой внести ясность в закон «О защите прав потребителей». Изменений долго ждать не пришлось.  

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» вступает в силу с 23 декабря 2018 года. 

Дарина Гулюта: 
анное изменение мы очень долго ждали. У потребителей появится возможность вернуть технически сложный либо дорогостоящий товар в течение 30 дней с момента передачи данного товара потребителем.    

Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата-4

К примеру, если ранее, чтобы вернуть холодильник, необходимо было наличие существенных дефектов, сейчас хватит и незначительной поломки. К перечню таких товаров относят не только кухонную бытовую технику, но и видеокамеры, магнитофоны, компьютеры и даже тракторы.   

Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата-7

На покупку мобильных телефонов и прочих гаджетов новый закон никак не повлияет, ведь их можно сдать в магазин всегда.  

Дарина Гулюта:  
Если потребитель разбил телефон по своей вине и имеются механические повреждения, это не является производственным недостатком, на этом основании он не может его вернуть. Но если в товаре зафиксирован производственный дефект, то потребитель имеет право заявить свое требование. Это требование выбирает именно потребитель, он хочет ремонт, замену либо о расторжении договора и возврат уплаченной суммы.  

Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата-10

Сумма возврата денег за некачественный товар будет равна его цене. А наличие документа, удостоверяющего личность, станет необходимым только в случае, когда паспортные данные зафиксированы в договоре. 

# Права человека # общество # Дарина Гулюта # Фотофакт # общество

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