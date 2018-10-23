Ветер до 20 м/с и дожди. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают белорусов о резком ухудшении погоды вечером 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен по всей стране. Его порывы будут достигать местами до 20 м/с.

На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Неблагоприятные погодные условия сохранятся также 24 и 25 октября.

МЧС напоминает, при сильном ветре по возможности лучше всего не выходить на улицу, а для парковки автомобиля выбирать самое безопасное место – вдали от рекламных щитов и высоких деревьев.