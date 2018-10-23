Прямой эфир

Ветер до 20 м/с и дожди. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

23 октября 2018 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают белорусов о резком ухудшении погоды вечером 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен по всей стране. Его порывы будут достигать местами до 20 м/с.

Ветер до 20 м/с и дожди. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси-1

На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Неблагоприятные погодные условия сохранятся также 24 и 25 октября.

МЧС напоминает, при сильном ветре по возможности лучше всего не выходить на улицу, а для парковки автомобиля выбирать самое безопасное место – вдали от рекламных щитов и высоких деревьев.

Ветер до 20 м/с и дожди. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые
23 октября 2018 07:31

«Это – рабовладелец». Работодатель не выплатил минчанам зарплату и не отдаёт трудовые

В Гомеле состоялся митинг у памятника героям-комсомольцам, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ
23 октября 2018 07:18

В Гомеле состоялся митинг у памятника героям-комсомольцам, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице
23 октября 2018 07:01

Истории родных, переживших холокост: фотовыставку «Зеркало поколений» представили в столице