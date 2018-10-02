Выгнать мужа из дома, есть мороженое и свиные ноги. Секреты долголетия от старейших людей планеты

Представьте себе, что вы родились раньше появления электричества, телевидения, телефонов и автомобилей, пережили две мировые войны и встретили вековой юбилей.

По информации Daily Mail, людей, преодолевающих 100-летний рубеж, сейчас становится все больше. Эксперты ООН сообщают, что к 2050 году в мире будет насчитываться 3,2 миллиона жителей старше этого возраста. Для сравнения в 2012 году их было всего 316 600.

Согласно опросу сотни людей, достигших 100-летия, секрет долгой жизни кроется не только в соблюдении здорового образа жизни.

Выпивать одну пинту пива каждый день, есть свиные ноги и выгнать из дома мужа – вот некоторые советы мировых долгожителей.

Представители американского сайта просмотрели интервью с самыми старыми людьми в мире, чтобы услышать их советы долголетия.

Среди людей была Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году на 122 году жизни и была самой старой женщиной в мире.

Ричард Овертон, 112-летний житель Техаса рассказывает, что 12 сигар в день и четыре стакана виски – вот, что помогает ему так долго жить.

Четверть долгожителей говорят о том, что их секрет – это здоровый образ жизни, еще одна часть людей – 29 процентов – рекомендует баловать себя нездоровыми удовольствиями, такими как жирные завтраки и газированные напитки.

Занятия спортом также не являются популярной привычкой среди пожилых рекордсменов – только 21% из них сказали, что регулярные тренировки – это то, что помогло им долго жить.

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10 наиболее распространенных советов были достаточно предсказуемыми – следите за тем, что вы едите, оставайтесь активными и поддерживайте хорошие отношения с людьми.

Но многие советы долгожителей были совершенно противоположными. Госпожа Кальман, которая прожила в браке в течение 46 лет, а затем прожила еще 55 лет после смерти мужа, отмечала, что долго жить ей помогли оливковое масло, вино, сигареты и шоколад.

Мистер Овертон, ветеран войны, который считается самым пожилым человеком в США, говорит, что мороженое, наряду с сигарами и бурбоном, помогли увеличить продолжительность его жизни.

Эмма Морано, итальянка, которая дожила до 117 лет и скончалась в минувшем году, сказала, что она прожила так много благодаря тому, что выгнала из дома своего мужа и после этого никогда не выходила замуж снова.

Джерален Тэлли из Мичигана дожила до 115 лет, благодаря тому, что «ела много свиных ножек».

Также советами были «плыть по течению», выкуривать 30 сигарет в день и ежедневная пинта пива.

В списке упоминался и секс. Винченцо Баратта, итальянец, который дожил до 103 лет, сказал, что его секреты – это питаться один раз в день и любовь к женщинам.

Дело в том, что нет единого секрета долголетия, кто-то рекомендует пить вино, а кто-то будет уверять в обратном.

Доктор Дэвид Демко, геронтолог (врач, изучающий науку о старении), сказал: «Наша генетика и образ жизни влияют на продолжительность жизни, но воздействие, которое оказывает каждый элемент, является предметом горячо обсуждаемой темы».

«Текущее соотношение предполагает, что генетические факторы контролируют 25%, а факторы образа жизни – 75%, но это соотношение колеблется. Независимо от точного соотношения ясно, что долгая жизнь сводится к гораздо большему, чем просто хорошие гены и удача».