В Могилёве организуют 150 диалоговых площадок для обсуждения программы партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. Услышать каждого. В обсуждение проекта программы политической партии «Белая Русь» активно включились регионы. Только в Могилевской области этой теме будут посвящены почти 150 диалоговых площадок в разных городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди озвученных предложений – сохранение паритета двух языков (русского и белорусского), развитие ядерной энергетики, защита природных ресурсов, активная борьба против бездуховности и насилия в средствах массовой информации и кинематографе.
Дмитрий Роговцов, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета:
Мы видим, что определенные проблемы в любых подходах в рамках реализации исторической политики, идеологической работы приходят к тому, что на улицы выходят люди, которые не различают, где правда, а где ложь. И соседние страны нам демонстрируют тот факт, что люди превращаются в инструмент в руках политиков. Надеюсь, что белорусская политическая партия «Белая Русь» выступит институтом политической социализации, воспитания подрастающего поколения наших граждан и, в первую очередь, будущих политиков и государственных деятелей, которые будут способствовать поступательному, эволюционному, как это прописано в проекте программы политической партии, развитию нашего государства.
Любой гражданин нашей страны может прислать предложения относительно того, что считает нужным изменить или добавить в проект программы. Такой подход поможет отразить максимальный интерес граждан.
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