В Могилёве организуют 150 диалоговых площадок для обсуждения программы партии «Белая Русь»

Дмитрий Роговцов, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета:

Мы видим, что определенные проблемы в любых подходах в рамках реализации исторической политики, идеологической работы приходят к тому, что на улицы выходят люди, которые не различают, где правда, а где ложь. И соседние страны нам демонстрируют тот факт, что люди превращаются в инструмент в руках политиков. Надеюсь, что белорусская политическая партия «Белая Русь» выступит институтом политической социализации, воспитания подрастающего поколения наших граждан и, в первую очередь, будущих политиков и государственных деятелей, которые будут способствовать поступательному, эволюционному, как это прописано в проекте программы политической партии, развитию нашего государства.