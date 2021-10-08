Ответственность будет лежать на руководителе. Куда обратиться, если продавец работает без маски?

Новости Беларуси. Торговля является одной из наиболее важных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в ВВП страны. Ее доля в прошлом году составила 9,4 %. Это второе место среди отраслей экономики. О том, как в столице развивается столь важная для страны отрасль, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Еленой Нагорной, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Юлия Алексеюк, ведущая:

Сейчас мы столкнулись с четвертой волной коронавируса. Какие особенности появились в объектах торговли Минска?

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Все наши субъекты хозяйствования придерживаются выполнения решения Мингорисполкома, все о нем знают. Это решение от 7 апреля 2020 года № 1069, в котором утвержден комплексный план мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Все те требования, которые прописаны в комплексном плане, доведены до субъектов. Уже на протяжении длительного времени требования исполняются. Но у нас до сих пор возникают какие-то недоразумения, не скажу, что конфликтные ситуации, но жители пишут обращения и в торговых объектах, и в объектах общественного питания, к нам в Мингорисполком поступает достаточно большое количество обращений в части обязанности наших граждан при посещении объектов сферы торговли применять индивидуальные средства защиты органов дыхания. Разъясняем мы до сих пор людям, насколько это важно. Что это все-таки какая-то и гражданская ответственность, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. Юлия Алексеюк:

Работники сферы общепита и торговли всегда пользуются средствами защиты? Если вдруг мы сталкиваемся с тем, что работники не используют средства защиты, что делать в этой ситуации?

Елена Нагорная:

До работников доведена вся информация. Ответственность за соблюдение комплексного плана лежит на руководителе юридического лица, то есть на организаторе торговли или организаторе работы объекта общественного питания. Все они прекрасно знают, что за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства предусмотрена административная ответственность. Это все применяется к руководителю объекта. Он в первую очередь заинтересован в том, чтобы работники соблюдали все требования комплексного плана. Наша санитарно-эпидемиологическая служба города и центры гигиены районов уже на протяжении длительного времени проводят обследования объектов, в том числе торговли и общественного питания, на предмет соблюдения данных требований. К сожалению, периодически случаются случаи или неправильного использования средств индивидуальной защиты (чаще всего возникает данное замечание), или неиспользования. Определенные административные меры применяются к руководителю объектов. К сожалению, таким путем иногда идем, приходится напоминать через штраф.

Юлия Алексеюк:

Мы помним все, как в первую волну коронавируса люди массово кинулись в магазины, опустошали полки. Потом оказалось, что непонятно зачем это было сделано, мешками у людей стояли сахар и крупы, хотя все было хорошо в стране с продовольствием. Сейчас есть повышенный спрос и ажиотаж в связи с тем, что началась четвертая волна коронавируса?