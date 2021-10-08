«Всегда рад приветствовать наших российских друзей». В Жодино проходит десятая встреча городов-побратимов Беларуси и России

Деловые контакты, обмен опытом и новые договоренности. В Жодино проходит десятая встреча городов-побратимов Беларуси и России. Приветствие ее участникам направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва, Калуга, Грозный, Новороссийск, Заславль, Новополоцк, Вилейка – всего 52 города двух стран. Символично, что юбилейный форум начался памятным мероприятием у мемориала в честь матери-патриотки. Таким образом отметили Год народного единства. Ему посвятили и спортивные старты и автопробег.

Кстати, в начале ноября в России также будут праздновать День народного единства. По словам гостей, каждая такая встреча на региональном уровне укрепляет общий вектор сотрудничества Союзного государства.

Елена Полонская, глава администрации Пскова (Россия):

Сегодня мы собираемся, чтобы перезагрузить наши отношения, чтобы выработать новые шаги. Совестное движение России и Беларуси по объединению наших народов по взаимодействию в экономике, в культуре, в спорте.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Город Жодино всегда рад приветствовать наших российских друзей, особенно из-за того, что вы знаете, что на территории города находится флагман нашей промышленности – БелАЗ. И кооперационные связи с Российской Федерацией у этого предприятия очень большие и очень серьезные. Около 600 предприятий Российской Федерации сотрудничают с этим предприятием.