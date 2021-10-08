«Главное – должны быть хорошие специалисты». На агрокомбинате «Несвижский» растения не обрабатывают химией
Новости Беларуси. В теплицах на 3,5 гектарах вечное лето. Помидоры и огурцы выращивают по технологии так называемого капельного полива. Это значит, что к каждому кустику по специальным трубочкам подается питательный раствор. Плоды экологически чистые. Даже для защиты от вредителей свои биологические методы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Юрий Сикерицкий, генеральный директор агрокомбината «Несвижский»:
Мы используем для защиты своих растений биометод. По технологии Израиля завозим, если на простом языке, одних жучков для поедания других жучков, чтобы не применять химию на своих растениях. Потому продукт у нас натуральный, качественный и не вредный.
Если присмотреться, в теплицах с томатами можно разглядеть баклажаны. Они растут здесь не просто бонусом. На листьях баклажана разводится макролофус – попросту хищный клоп. Он помогает без химикатов естественным путем уничтожать насекомых, которые покушаются на томаты.
Екатерина Некраш, главный агроном агрокомбината «Несвижский»:
Белокрылка очень любит томат, чтобы уничтожить белокрылку и не использовать химию, мы разводим макролофус. В этом году специально баклажаны посадили, очень все удачно сложилось, развели много макролофуса, белокрылку вообще не обрабатывали, он белокрылку поел, у нас ее нет в этом году.
Яна Шипко, корреспондент:
Что нужно, чтобы получить качественный урожай овощей?
Юрий Сикерицкий:
Очень много слагаемых. Самое главное – должны быть хорошие специалисты. Своими работниками я доволен: как заведующим, так и агрономом. Имеют большой опыт, мне с ними приятно работать. Большое влияние и погоды. Пусть это растения и закрытого грунта, погода оказывает большое влияние. Нужно все равно больше солнца, меньше пасмурных дней.
Однако у слишком жаркой погоды есть свои минусы.
Яна Шипко:
Постоянную прописку в теплицах с томатами получили и шмелиные семьи. Считается, что они лучше всего справляются с опылением растений. И это дает прибавку примерно на 20 % к урожаю. Но это только в том случае, если шмели не будут лениться. Этим летом затяжная жара спровоцировала такую, можно сказать, сиесту у шмелей, что сразу же сказалось на урожайности.
Шмелиная нега хотя и оставила пустоцветы, результат этого сезона неплохой. Средняя урожайность, что огурцов, что томатов – 42,5 центнера с гектара. Помидорки черри белорусского производства, желтые и черные томаты, сливки приобрести можно как в супермаркетах, так и на сезонных ярмарках. Спрос такой, что нет нужды даже закладывать овощи на хранение.
Юрий Сикерицкий:
У нас есть система кондиционирования на складах, но большого хранения не требуется, потому что произошла выборка, буквально на следующий день вся продукция реализовывается. Мы имеем свой парк автомобилей, сами развозим по всем торговым сетям. Я предпочитаю наш томат и всем рекомендую, потому что я уверен, что он без химии, экологически чистый.
Естественный цвет этой рыбы – белый. Вот как в Беларуси выращивают форель и осетров – подробнее здесь.