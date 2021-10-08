«Главное – должны быть хорошие специалисты». На агрокомбинате «Несвижский» растения не обрабатывают химией

Новости Беларуси. В теплицах на 3,5 гектарах вечное лето. Помидоры и огурцы выращивают по технологии так называемого капельного полива. Это значит, что к каждому кустику по специальным трубочкам подается питательный раствор. Плоды экологически чистые. Даже для защиты от вредителей свои биологические методы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Юрий Сикерицкий, генеральный директор агрокомбината «Несвижский»:

Мы используем для защиты своих растений биометод. По технологии Израиля завозим, если на простом языке, одних жучков для поедания других жучков, чтобы не применять химию на своих растениях. Потому продукт у нас натуральный, качественный и не вредный.

Если присмотреться, в теплицах с томатами можно разглядеть баклажаны. Они растут здесь не просто бонусом. На листьях баклажана разводится макролофус – попросту хищный клоп. Он помогает без химикатов естественным путем уничтожать насекомых, которые покушаются на томаты.

Екатерина Некраш, главный агроном агрокомбината «Несвижский»:

Белокрылка очень любит томат, чтобы уничтожить белокрылку и не использовать химию, мы разводим макролофус. В этом году специально баклажаны посадили, очень все удачно сложилось, развели много макролофуса, белокрылку вообще не обрабатывали, он белокрылку поел, у нас ее нет в этом году. Яна Шипко, корреспондент:

Что нужно, чтобы получить качественный урожай овощей?

Юрий Сикерицкий:

Очень много слагаемых. Самое главное – должны быть хорошие специалисты. Своими работниками я доволен: как заведующим, так и агрономом. Имеют большой опыт, мне с ними приятно работать. Большое влияние и погоды. Пусть это растения и закрытого грунта, погода оказывает большое влияние. Нужно все равно больше солнца, меньше пасмурных дней. Однако у слишком жаркой погоды есть свои минусы.

Яна Шипко:

Постоянную прописку в теплицах с томатами получили и шмелиные семьи. Считается, что они лучше всего справляются с опылением растений. И это дает прибавку примерно на 20 % к урожаю. Но это только в том случае, если шмели не будут лениться. Этим летом затяжная жара спровоцировала такую, можно сказать, сиесту у шмелей, что сразу же сказалось на урожайности.

Шмелиная нега хотя и оставила пустоцветы, результат этого сезона неплохой. Средняя урожайность, что огурцов, что томатов – 42,5 центнера с гектара. Помидорки черри белорусского производства, желтые и черные томаты, сливки приобрести можно как в супермаркетах, так и на сезонных ярмарках. Спрос такой, что нет нужды даже закладывать овощи на хранение.