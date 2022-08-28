«Ответ будет мгновенный». Лукашенко рассказал, что ждёт тех, кто будет нагнетать ситуацию на границе

Европу накачивают оружием постоянно, причем уже не первый год. Поставки буквально не прекращаются ни на минуту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и более 40 самолетов и около 1 700 единиц техники следуют из американского Техаса в Данию. Дополнительное оборудование одновременно прибудет через Грецию. Переброска военной техники завершится 7 сентября. А после это все разлетится и разъедется по Центральной и Восточной Европе.

Эти маневры проходят в рамках операции «Атлантическая решимость». Ее проводят вооруженные силы США с 2014 года. В результате в европейских странах, в большей степени Польше и Прибалтике, размещается натовский воинский контингент. А это значит, что Альянс непосредственно приближается и к нашим рубежам.

Как нам реагировать на это и как будем отвечать, если придется? Такой вопрос задали журналисты Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен честно сказать, что на настоящий момент все-таки не все же безумцы в Польше. Если там Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные – не дураки, они понимают, какой может быть ответ. Они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену – сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов стена не дает. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно вы говорили: пилили, что-то в карман складывали и за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя потому, что это обострение отношений с Беларусью и Россией – Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть хуже для Беларуси. Ответ будет мгновенный.