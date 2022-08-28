Лукашенко поощрил лучших аграриев. Почему страда-2022 превратилась в настоящую спецоперацию?

Новости Беларуси. Во время общения с журналистами на «БелОМО» зашел разговор и об уборочной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас у аграриев горячая пора. Учитывая все обстоятельства, страда превращается в настоящую спецоперацию. Отсюда и такое внимание главы государства к уборочной.

Президент отметил, что беглые даже критикуют его за это, мол, вернулись к мобилизационной экономике. Но результат есть. Это ли не главное? А что касается уборочной и общего урожая, то хороший результат ожидается по многим культурам, но не стоит гнаться только за цифрами.

Глава государства привел пример с кукурузой, что на песчаных почвах уже начинает подсыхать. А значит, зерно, как говорят опытные аграрии, будет щуплым. Такую кукурузу лучше положить в яму на силос. Лучшего корма для коров не найдешь. Молоко получается отменное. То есть по-хозяйски надо подходить к процессу уборки.