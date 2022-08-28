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Лукашенко поощрил лучших аграриев. Почему страда-2022 превратилась в настоящую спецоперацию?

28 августа 2022 16:57
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Новости Беларуси. Во время общения с журналистами на «БелОМО» зашел разговор и об уборочной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас у аграриев горячая пора. Учитывая все обстоятельства, страда превращается в настоящую спецоперацию. Отсюда и такое внимание главы государства к уборочной.

Лукашенко поощрил лучших аграриев. Почему страда-2022 превратилась в настоящую спецоперацию?-1

Президент отметил, что беглые даже критикуют его за это, мол, вернулись к мобилизационной экономике. Но результат есть. Это ли не главное? А что касается уборочной и общего урожая, то хороший результат ожидается по многим культурам, но не стоит гнаться только за цифрами.

Лукашенко поощрил лучших аграриев. Почему страда-2022 превратилась в настоящую спецоперацию?-4

Глава государства привел пример с кукурузой, что на песчаных почвах уже начинает подсыхать. А значит, зерно, как говорят опытные аграрии, будет щуплым. Такую кукурузу лучше положить в яму на силос. Лучшего корма для коров не найдешь. Молоко получается отменное. То есть по-хозяйски надо подходить к процессу уборки.

Лукашенко поощрил лучших аграриев. Почему страда-2022 превратилась в настоящую спецоперацию?-7

Но в любом случае голодными точно не останемся. Россия готова поставить Беларуси как минимум 500 тысяч тонн зерна. А то и вдвое больше. Также Президент отдельно отметил тех, кто в это время на передовой, в полях, обеспечивает нас хлебом. О героях жатвы не забывают каждый год. Но в этот раз поощрят особо.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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