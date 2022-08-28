«Плохо работают, чтобы поменьше ездили». Какие очереди на границах и как сотрудники ГАИ встречают туристов?

На неделе в Вильнюсе заявили, что гражданам Литвы, посещающим Беларусь, необходимо остерегаться интереса со стороны КГБ. В частности, так считает депутат и глава Комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он отмечает, что белорусские спецслужбы – одни из самых сильных в регионе. Но это и угроза для литовцев, которые могут наболтать лишнего или и вовсе быть завербованными. Наши корреспонденты, побывавшие на границе, ничего такого не увидели, но дополнили список европейских россказней о Беларуси.

Часто литовцы обращаются к пограничникам за советом, что посетить. Ведь белорусские сайты в их свободной и демократической стране заблокированы. И если с нашей стороны сотрудники стремятся обеспечить туристам приятную поездку, то службы на сопредельном пункте пропуска с введением безвиза работают плохо.

Вигинтес Аверка, турист (Литва):

Проблема есть с нашим литовским пропуском, потому что задерживают очередь специально на обратом пути. Плохо работают, чтобы поменьше ездили, я так думаю, люди. Потому люди вынуждены на жаре ожидать въезд перед пунктом пропуска «Привалка». И очередь не большая, но стоят иногда и сутки. При этом белорусский терминал забит полностью.

Галина Буро, корреспондент:

Это уже оформленные автомобили, которые ожидают въезда на литовский пункт пропуска. Ведь сопредельная сторона не спешит работать. И, кстати, замечено, что литовцы порой белорусов оформляют быстрее, чем своих же граждан, которые «посмели» по безвизу съездить в Беларусь и вернуться к себе на родину.

А это один из пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе – «Григоровщина». По статистике пограничной службы, субботний день самый популярный среди латышей для визита в нашу страну. За сутки от 200 человек. Цифра не отстает и в будни. Недалеко от пункта пропуска находится райцентр Верхнедвинск. Потому цель визита прозрачна.

По магазинам. Виктор Пралич, корреспондент:

А дешевле в Беларуси? Как сказать. Что-то дешевле. Что-то и ровно. Топливо у вас дешевле. У нас космос!

Из Латвии к сестре еду в Новополоцк. И к зубному врачу она меня записала.

Зная о ситуации с очередями в пунктах пропуска, гродненская милиция проявила инициативу: всем, кто следует на границу, дарят прохладительные напитки. Для многих иностранцев такой небольшой жест заботы, словно глоток свежего воздуха, и как финальный штрих прозрачного, уже без евроиллюзий, взгляда на Беларусь. Совсем не такого, как с экранов телевизоров им рассказывают их западные политики.

Слушайте, что они говорят. У меня уши закрыты. Я не слушаю – я знаю, я езжу. И меня не интересует, кто там как говорит. Мне здесь приятно. Акцию милиционеры намерены проводить систематически.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Милиция Гродненщины понимает, что высокая температура способствует уменьшению внимания, что, соответственно, в продолжение приводит к увеличению количества ДТП. Граждане зарубежных стран удивляются, что милиция Беларуси такое проводит, потому что у них такие акции – большая редкость. Встретились нам на дороге и более западные гости. А вы откуда сами, если не секрет?

Александр Дик, турист (Германия):

Из Германии. Город Хельмштедт, это около Магдебурга. Я сюда приезжал зубы делать. Александр Дик, который уже 30 лет живет в Германии, сетует: из-за европейских санкций на авиасообщение в Беларусь пришлось ехать на автомобиле. Негативно отразились ограничения и на его предприятии, которое 10 лет сотрудничало с «Беларуськалием».

Александр Дик:

Просто это дошло уже до такого абсурда. Мы делаем санкции, я сюда приезжаю и смотрю, как вы живете. А там уже в течение трех месяцев я не могу муку купить. Если мука есть, только один килограмм на человека. Подсолнечного масла нет. Если есть, только одну бутылку. Перед отъездом я получил счет за газ. Я платил 6 евро за один куб. Сейчас пришло 18. Это в три раза больше я должен только за газ платить. Это еще за электричество не приходило. Эти санкции, они только против нас. Я хочу каждый день на работу. Я встаю каждый день в половину пятого, потому что мы начинаем работать в 6. И ты, когда ходишь на работу, зарабатываешь деньги, а потом вот эти вот деньги ты должен платить за эти санкции, за последствия этих санкций. Короче, печально очень. С удовольствием бы переехал в Беларусь.