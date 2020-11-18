Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне

Новости Беларуси. Вопреки стереотипам, не вся белорусская молодёжь стремится к урбанизации. Есть и те, кто, наоборот, городскую жизнь меняет на сельскую, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Герои этого выпуска расскажут, почему предпочли остаться жить в деревне и как молодёжная энергия помогает внедрять инновации в сельском хозяйстве.

Яна Шипко, корреспондент:

Вот что называется «телячьи нежности». Такой маленький и любопытный. Этому телёнку всего две недели. А чтобы он вырос в здоровую коровку, которая даёт много молока, есть в хозяйстве самая востребованная должность. Когда работа – это не просто профессия, а настоящее призвание – ветврач.

Максим всегда мечтал стать ветеринаром. Работать в хозяйстве в родной деревне стремился ещё во время учёбы в Витебской ветакадемии. На практику просился только сюда. Яна Шипко:

Это ваше первое место работы?

Максим Козлов, ведущий ветеринарный врач ОАО «Кленовичи»:

Да, я и практики проходил в этом хозяйстве, целевое брал от этого хозяйства. – То есть вам повезло на малой родине работать?

– Да, здесь уже на 5 лет – это на постоянно.

– А почему выбрали именно эту профессию?

– Это еще с детства нравилось. Дома участок, курочки, свинки – это, само собой, было. А дальше затянуло. Теперь вот работаю с коровами.





– В чем сложность этой работы? Животное, ведь, не скажет, что болит.

– В этом и сложность. Надо определить, что у животного болит, а потом организовать лечебное мероприятие. Еще сложность в том, что все идет на профилактику. Мы оказываем не само лечение, а профилактику данных заболеваний. От теленка до взрослой коровы, все идет профилактика. Некоторые болезни лечатся, а дальше – от отела и осеменения постоянно цикл идет.

– Бывали на вашей практике тяжелые случаи?





– Бывали. Патологические роды – это самый тяжелый случай, когда корова сама не может растелиться, нужно помочь оказать отел, то есть, достать теленка, провести всю обработку. Это не частые случаи, но бывает.

– Все благополучно разрешалось?

– Да, в основном благополучно.

Сегодня Максим один отвечает за 600 голов, плюс молодняк. В его руках благополучие хозяйства. Здоровые бурёнки – хорошие надои.

Яна Шипко:

А корм вы тоже контролируете, чтобы витаминов хватало? Максим Козлов:

Да, все это проходит через нашу ветстанцию, лабораторию. Все это контролируется от периода заготовки.

– Что у них в рационе?

– Комбикорм, его уже сдали, сейчас – силос, кормление сенажом вводится. Подбираются высокопитательные корма, чтобы поддержать, потому что от кормов все зависит. Не так зависит от ветврача, как от кормления. Качественное кормление – и коровки прекрасно себя чувствуют, меньше болеют. Как и у любого врача, утро на ферме начинается с обхода.

Максим Козлов:

С утра приходишь, сразу переоделся в резиновые сапоги и рабочую одежду и пошел. Смотришь, где кто растелился, кто, может, заболел за ночь, кого-то надо подлечить, подколоть. С одной стороны, ветврач как высокообразованный профессионал – в почёте, с другой – так же, как и доярки, круглый год в резиновых сапогах.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы работать ветеринаром?

– Во-первых, человек не должен быть брезгливым, потому что здесь чистым постоянно не будешь. Ходишь возле животных – кто-то вымажет, где-то надо полазить. Во-вторых, он не должен бояться животного. Если их боишься, они чувствуют.