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Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне

18 ноября 2020 08:15
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Новости Беларуси. Вопреки стереотипам, не вся белорусская молодёжь стремится к урбанизации. Есть и те, кто, наоборот, городскую жизнь меняет на сельскую, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Герои этого выпуска расскажут, почему предпочли остаться жить в деревне и как молодёжная энергия помогает внедрять инновации в сельском хозяйстве.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-1

Яна Шипко, корреспондент:
Вот что называется «телячьи нежности». Такой маленький и любопытный. Этому телёнку всего две недели. А чтобы он вырос в здоровую коровку, которая даёт много молока, есть в хозяйстве самая востребованная должность. Когда работа – это не просто профессия, а настоящее призвание – ветврач.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-4

Максим всегда мечтал стать ветеринаром. Работать в хозяйстве в родной деревне стремился ещё во время учёбы в Витебской ветакадемии. На практику просился только сюда.

Яна Шипко:
Это ваше первое место работы?

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-7

Максим Козлов, ведущий ветеринарный врач ОАО «Кленовичи»:
Да, я и практики проходил в этом хозяйстве, целевое брал от этого хозяйства.

– То есть вам повезло на малой родине работать?
– Да, здесь уже на 5 лет – это на постоянно.
– А почему выбрали именно эту профессию?
– Это еще с детства нравилось. Дома участок, курочки, свинки – это, само собой, было. А дальше затянуло. Теперь вот работаю с коровами.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-10



– В чем сложность этой работы? Животное, ведь, не скажет, что болит.
– В этом и сложность. Надо определить, что у животного болит, а потом организовать лечебное мероприятие. Еще сложность в том, что все идет на профилактику. Мы оказываем не само лечение, а профилактику данных заболеваний. От теленка до взрослой коровы, все идет профилактика. Некоторые болезни лечатся, а дальше – от отела и осеменения постоянно цикл идет.
– Бывали на вашей практике тяжелые случаи?

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-13



– Бывали. Патологические роды – это самый тяжелый случай, когда корова сама не может растелиться, нужно помочь оказать отел, то есть, достать теленка, провести всю обработку. Это не частые случаи, но бывает.
– Все благополучно разрешалось?
– Да, в основном благополучно.

Сегодня Максим один отвечает за 600 голов, плюс молодняк. В его руках благополучие хозяйства. Здоровые бурёнки – хорошие надои.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-16

Яна Шипко:
А корм вы тоже контролируете, чтобы витаминов хватало?

Максим Козлов:
 Да, все это проходит через нашу ветстанцию, лабораторию. Все это контролируется от периода заготовки.
– Что у них в рационе?
– Комбикорм, его уже сдали, сейчас – силос, кормление сенажом вводится. Подбираются высокопитательные корма, чтобы поддержать, потому что от кормов все зависит. Не так зависит от ветврача, как от кормления. Качественное кормление – и коровки прекрасно себя чувствуют, меньше болеют.

Как и у любого врача, утро на ферме начинается с обхода.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-19

Максим Козлов:
С утра приходишь, сразу переоделся в резиновые сапоги и рабочую одежду и пошел. Смотришь, где кто растелился, кто, может, заболел за ночь, кого-то надо подлечить, подколоть.

С одной стороны, ветврач как высокообразованный профессионал – в почёте, с другой – так же, как и доярки, круглый год в резиновых сапогах.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-22

– Какими качествами нужно обладать, чтобы работать ветеринаром?
– Во-первых, человек не должен быть брезгливым, потому что здесь чистым постоянно не будешь. Ходишь возле животных – кто-то вымажет, где-то надо полазить. Во-вторых, он не должен бояться животного. Если их боишься, они чувствуют.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне-25

Не каждый готов в любое время бросить все свои дела и мчаться спасать приболевшую корову. Не каждый будет стремиться вернуться в родную деревню, а не, наоборот, вырваться в город. Работа сложная, меняет образ жизни. Но Максим в своём выборе уверен. Скучать, тем более, не приходится. Его Кленовичи – современная деревня с ФОКом, даже из райцентра приезжают. Как и все наши герои, что предпочли работу в агросекторе городской жизни, молодой человек уверен: сельское хозяйство – не всегда про комфорт, но мотивации в этой работе – хоть отбавляй. Если есть желание менять жизнь вокруг себя к лучшему, замечаешь не сложности, а преимущества.

 – Это та работа, о которой Вы мечтали?
 – Да. Это та работа.

До прихода на должность и корову так близко не видел. Молодой директор хозяйства о том, почему сменил город на село (читать далее).

# Сельское хозяйство # общество # Максим Козлов # Яна Шипко # Фотофакт

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