Прямой эфир

Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено

18 ноября 2020 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Новой Боровой восстановлено горячее и холодное водоснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено-1

Как сообщили утром 18 ноября в Мингорисполкоме, работы на месте аварии шли всю ночь. Были взяты пробы воды. Лабораторные исследования показали, что ее качество в норме. В итоге к 6 утра подача воды в районе полностью восстановлена.

Александр Барсуков: любое вмешивание в действия коммунальных служб или сотрудников милиции влечёт не только административную, но и уголовную ответственность

Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено-4

Федор Римашевский, директор «Минскводоканала»:
После завершения обследования и восстановительных работ силами водоканала были выполнены регламентные работы по промывке сетей и лабораторному контролю качества воды. Вчера вечером промывка сетей была завершена, предприятием отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. И уже ночью, после завершения, получения положительных результатов исследований, с 3 часов ночи мы начали подавать воду, и к утру водоснабжение микрорайона было полностью восстановлено.

Читайте также:

Мэр Минска о ситуации в Новой Боровой: «Будет водоканал работать до полного устранения всех причин»

В Новой Боровой возобновили подачу тепла в дома

Новая Боровая уже два дня без воды. Как местные жители справляются с проблемой?

# Водоснабжение # общество # Александр Лукашенко # Федор Римашевский # Александр Барсуков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Барсуков: любое вмешивание в действия коммунальных служб или сотрудников милиции влечёт не только административную, но и уголовную ответственность
18 ноября 2020 07:41

Александр Барсуков: любое вмешивание в действия коммунальных служб или сотрудников милиции влечёт не только административную, но и уголовную ответственность

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси
17 ноября 2020 21:07

«Мы начинали вместе, мы были равные». В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью Беларуси

«Я ни дня не пожалел». Один день из жизни участкового милиционера в Гродно
17 ноября 2020 20:41

«Я ни дня не пожалел». Один день из жизни участкового милиционера в Гродно