Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено

Новости Беларуси. В Новой Боровой восстановлено горячее и холодное водоснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.