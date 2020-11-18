Директор «Минскводоканала» о ситуации в Новой Боровой: ночью мы начали подавать воду, к утру водоснабжение было полностью восстановлено

Новости Беларуси. В Новой Боровой восстановлено горячее и холодное водоснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Новой Боровой восстановлено горячее и холодное водоснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили утром 18 ноября в Мингорисполкоме, работы на месте аварии шли всю ночь. Были взяты пробы воды. Лабораторные исследования показали, что ее качество в норме. В итоге к 6 утра подача воды в районе полностью восстановлена.
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Федор Римашевский, директор «Минскводоканала»:
После завершения обследования и восстановительных работ силами водоканала были выполнены регламентные работы по промывке сетей и лабораторному контролю качества воды. Вчера вечером промывка сетей была завершена, предприятием отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. И уже ночью, после завершения, получения положительных результатов исследований, с 3 часов ночи мы начали подавать воду, и к утру водоснабжение микрорайона было полностью восстановлено.
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