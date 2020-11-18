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«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?

18 ноября 2020 08:00
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Новости Беларуси. Глядя на этот кабинет, можно подумать, что мы заглянули в офис какой-нибудь столичной фирмы. Сплошь – молодые девушки. Так и не скажешь, что работают они в сельском хозяйстве. Есть, конечно, в «Щавры-Агро» и опытные сотрудники, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Но коллектив хозяйства – один из самых молодых в районе. Средний возраст главных специалистов – до 30. То, что на работе можно обзавестись подружками и общаться с ровесницами, – один из главных бонусов для молодого специалиста.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-1

Татьяна Пархомчук, главный экономист СУП «Щавры-Агро»:
Есть, с кем работать, есть, чему поучиться, что-то дать, что-то взять. Много молодых кадров, с которыми можно пообщаться.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-4

Татьяна приехала сюда по распределению после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии. И хотя с дипломом экономиста можно было найти работу и в Минске, девушка не побоялась поехать работать в сельскую местность. Следом за ней приехал и муж, здесь же устроился агрономом. Сейчас работает в фермерском хозяйстве, а Татьяна, выйдя из декрета, вернулась на свое первое место работы.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-7

Татьяна Пархомчук:
На данный момент меня здесь все устраивает. Работа устраивает, семья здесь появилась, ребенок. Поэтому на данный момент все есть. Да, есть, к чему стремиться.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-10

Главное для молодой семьи – жильё. Его получили сразу же.

– Всегда было интересно, как обживаются такие домики для молодых специалистов, которые в Беларуси часто видишь в агрогородках. Давно сюда переехали?
– Как распределилась, жила в соседнем доме, а потом сюда переселилась.

Когда в посёлке есть вся необходимая инфраструктура, молодой маме можно спокойно работать – днём малыш в детском садике.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-13

Яна Шипко, корреспондент:
Какие бонусы для молодых специалистов, когда приезжаете работать?

Татьяна Пархомчук:
Дают жилье, в первую очередь. Это самый главный бонус. Заработная плата неплохая, дают подъемные, когда молодой специалист распределяется.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-16

Татьяна не фанат грядок, но мини-приусадебное хозяйство всё же есть. Когда муж – агроном, рекордные урожаи картошки собирают даже с совсем маленького участка. 

– В домашнем хозяйстве муж-агроном помогает?
– Да, конечно, куда он денется? Он у себя в крестьянско-фермерском выращивает картошку, поэтому грех, чтобы дома она была плохой.

«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?-19

Из живности – только курочки. Татьяна, словно барышня-крестьянка, управляется по хозяйству в мини-юбке. Красиво жить и на селе не запретишь.

Татьяна Пархомчук:
Кроме кур больше ничего и не надо. Этого хватает.

До прихода на должность и корову так близко не видел. Молодой директор хозяйства о том, почему сменил город на село (читайте далее).

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Пархомчук # Яна Шипко # Фотофакт

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