«На данный момент меня всё устраивает». Какие бонусы даёт молодым специалистам распределение в сельскую местность?

Новости Беларуси. Глядя на этот кабинет, можно подумать, что мы заглянули в офис какой-нибудь столичной фирмы. Сплошь – молодые девушки. Так и не скажешь, что работают они в сельском хозяйстве. Есть, конечно, в «Щавры-Агро» и опытные сотрудники, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Но коллектив хозяйства – один из самых молодых в районе. Средний возраст главных специалистов – до 30. То, что на работе можно обзавестись подружками и общаться с ровесницами, – один из главных бонусов для молодого специалиста.

Татьяна Пархомчук, главный экономист СУП «Щавры-Агро»:

Есть, с кем работать, есть, чему поучиться, что-то дать, что-то взять. Много молодых кадров, с которыми можно пообщаться.

Татьяна приехала сюда по распределению после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии. И хотя с дипломом экономиста можно было найти работу и в Минске, девушка не побоялась поехать работать в сельскую местность. Следом за ней приехал и муж, здесь же устроился агрономом. Сейчас работает в фермерском хозяйстве, а Татьяна, выйдя из декрета, вернулась на свое первое место работы.

Татьяна Пархомчук:

На данный момент меня здесь все устраивает. Работа устраивает, семья здесь появилась, ребенок. Поэтому на данный момент все есть. Да, есть, к чему стремиться.

Главное для молодой семьи – жильё. Его получили сразу же. – Всегда было интересно, как обживаются такие домики для молодых специалистов, которые в Беларуси часто видишь в агрогородках. Давно сюда переехали?

– Как распределилась, жила в соседнем доме, а потом сюда переселилась. Когда в посёлке есть вся необходимая инфраструктура, молодой маме можно спокойно работать – днём малыш в детском садике.

Яна Шипко, корреспондент:

Какие бонусы для молодых специалистов, когда приезжаете работать? Татьяна Пархомчук:

Дают жилье, в первую очередь. Это самый главный бонус. Заработная плата неплохая, дают подъемные, когда молодой специалист распределяется.

Татьяна не фанат грядок, но мини-приусадебное хозяйство всё же есть. Когда муж – агроном, рекордные урожаи картошки собирают даже с совсем маленького участка. – В домашнем хозяйстве муж-агроном помогает?

– Да, конечно, куда он денется? Он у себя в крестьянско-фермерском выращивает картошку, поэтому грех, чтобы дома она была плохой.