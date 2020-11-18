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«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами

18 ноября 2020 08:24
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Новости Беларуси. Не каждый готов в любое время бросить все свои дела и мчаться спасать приболевшую корову, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Не каждый будет стремиться вернуться в родную деревню, а не, наоборот, вырваться в город. Работа сложная, меняет образ жизни. Но Максим в своём выборе уверен.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-1

Переживает Максим за своих пёстрых «рогаток», когда тем нездоровится.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-4

Максим Козлов, ведущий ветеринарный врач ОАО «Кленовичи»:
Как можно работать ветврачом и не любить животных? Пошел ветврачом – вся твоя жизнь с животными. Уже нет ни выходных, ни праздников, даже спокойных ночей иногда нет. Постоянно работа. Вдруг надо оказать помощь? Звонят – едешь, помогаешь в час ночи, в два часа, тут времени нет.

– Это не котик или собачка, они ведь крупногабаритные.
– С ними сложнее в этом плане. Это то же самое, что человек, разный характер и темперамент. У них тоже разные  –  есть добродушная, спокойная, а есть строптивая.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-7

Есть и любимые пациенты. Эта молодая коровка хорошо доится, но беда с суставами из-за недостатка микроэлементов и витаминов. Максим после родов её буквально поставил на ноги. Хромота останется. Но это не мешает ей давать много молока.

Максим Козлов:
Это хорошая молочная коровка, но витамины и минералы вымываются из организма, у нее после отела пошло искривление суставов. Эта молодая, у нее был первый отел. Она спокойная, ручная, но тоже со своим характером. Здесь каждое животное со своим характером и своей историей.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-10

Помочь корове отелиться нужно быть готовым в любое время суток. Максим срывается из дома порой ночью и в непогоду, в выходные и праздники. Семья уже привыкла.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-13

«Детками» ветврач зовёт маленьких телят. В этих «яслях» в тепле содержатся те, которым ещё нет месяца. У каждого – детский комбикорм и молоко. Присмотр за ними едва ли не круглосуточный.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-16

Максим Козлов:
Привыкаешь. Есть телята маленькие, есть, которые крупные, есть с окраской необычной, больше белого или черного, некоторые рыженькими рождаются.

Животные не расскажут, что болит, но непременно отблагодарят своего лекаря лаской. Повадки своих подопечных Максим хорошо изучил.

«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами-19

Максим Козлов:
Есть корова добродушная, спокойная, есть такая, к которой не подойти. Самое интересное: руку протянешь, начинает обнюхивать, начнешь гладить, она – раз и уходит. То же самое, что и человек. Есть человек открытый, есть замкнутый. Так и коровки.

Отвечает за 600 голов и молодняк. Парень мечтал стать ветеринаром и остался работать в родной деревне (подробности далее).

# Сельское хозяйство # общество # Максим Козлов # Яна Шипко # Фотофакт

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