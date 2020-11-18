«Нет ни выходных, ни праздников, даже иногда спокойных ночей». Как молодой ветеринар ухаживает за коровами

Новости Беларуси. Не каждый готов в любое время бросить все свои дела и мчаться спасать приболевшую корову, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Не каждый будет стремиться вернуться в родную деревню, а не, наоборот, вырваться в город. Работа сложная, меняет образ жизни. Но Максим в своём выборе уверен.

Переживает Максим за своих пёстрых «рогаток», когда тем нездоровится.

Максим Козлов, ведущий ветеринарный врач ОАО «Кленовичи»:

Как можно работать ветврачом и не любить животных? Пошел ветврачом – вся твоя жизнь с животными. Уже нет ни выходных, ни праздников, даже спокойных ночей иногда нет. Постоянно работа. Вдруг надо оказать помощь? Звонят – едешь, помогаешь в час ночи, в два часа, тут времени нет. – Это не котик или собачка, они ведь крупногабаритные.

– С ними сложнее в этом плане. Это то же самое, что человек, разный характер и темперамент. У них тоже разные – есть добродушная, спокойная, а есть строптивая.

Есть и любимые пациенты. Эта молодая коровка хорошо доится, но беда с суставами из-за недостатка микроэлементов и витаминов. Максим после родов её буквально поставил на ноги. Хромота останется. Но это не мешает ей давать много молока. Максим Козлов:

Это хорошая молочная коровка, но витамины и минералы вымываются из организма, у нее после отела пошло искривление суставов. Эта молодая, у нее был первый отел. Она спокойная, ручная, но тоже со своим характером. Здесь каждое животное со своим характером и своей историей.

Помочь корове отелиться нужно быть готовым в любое время суток. Максим срывается из дома порой ночью и в непогоду, в выходные и праздники. Семья уже привыкла.

«Детками» ветврач зовёт маленьких телят. В этих «яслях» в тепле содержатся те, которым ещё нет месяца. У каждого – детский комбикорм и молоко. Присмотр за ними едва ли не круглосуточный.

Максим Козлов:

Привыкаешь. Есть телята маленькие, есть, которые крупные, есть с окраской необычной, больше белого или черного, некоторые рыженькими рождаются. Животные не расскажут, что болит, но непременно отблагодарят своего лекаря лаской. Повадки своих подопечных Максим хорошо изучил.