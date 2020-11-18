Александр Барсуков: любое вмешивание в действия коммунальных служб или сотрудников милиции влечёт не только административную, но и уголовную ответственность

Как сообщили утром 18 ноября в Мингорисполкоме, работы на месте аварии шли всю ночь. Были взяты пробы воды. Лабораторные исследования показали, что ее качество в норме. В итоге к 6 утра подача воды в районе полностью восстановлена.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:

Команда главы государства выполнена. Мы создали штаб, вникли в ситуацию с руководителем водоканала, с соответствующими специалистами. Было незаконное проникновение. И повреждение было именно того узла, который подавал водоснабжение на этот объект – на Новую Боровую. Понимаете? Я так понимаю, что кто-то знал. Ну вот смотрите, какие случаи происходят в городе: вандалы эти (я по-другому это никак не называю) несколько светофоров повредили в тех местах, где большое скопление транспорта. Точечно знают, куда лезть – один светофор, второй, третий. Смотрите, что делают на железной дороге: налаживают провода, чтобы прекратить движение. Вы можете себе представить, что это такое. Равно как и здесь. Поэтому я бы хотел предупредить: у нас неделя по наведению порядка в городе Минске. Уважаемые, никто ни с кем церемониться не будет – коммунальные службы наводят порядок, сотрудники милиции охраняют. Любое вмешивание в действия коммунальных служб или вмешивание в действия сотрудников милиции влечет не только административную ответственность, но и уголовную ответственность. Время уговоров уже закончилось.

На данный момент причина возникновения проблем с водой – неисправность запорной арматуры. После проверки специалисты «Минскводоканала» пришли к мнению, что оборудование было повреждено умышленно. К месту аварии был организован подвоз питьевой воды.