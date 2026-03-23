Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?

Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.
Кирилл Казаков, СТВ:
Человек, который отучился на «целевом», после этого сказал: не поеду я в Новополоцк, а останусь в Минске. Таких людей много и что им грозит?
Оксана Казимирская, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси:
Выпускники, которые не поехали по месту работы, должны возместить в бюджет средства, затраченные государством на их подготовку.
Кирилл Казаков:
Посчитали, что если они не выполняют «целевые» обязательства, то должны заплатить сумму в несколько раз выше, чем платят платники.
Оксана Казимирская:
Туда включаются все расходы бюджета. Сумма в итоге получается в разы больше. Это одна из мер, чтобы выпускник вуза поехал по месту отработки и работал срок обязательной работы. Если «целевик», то это 5 лет, если просто бюджетник, то 2 года.
Почему в белорусских медвузах перестанут обучать на платной основе? Объяснили в Минобразования.