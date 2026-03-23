Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?

Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:

Человек, который отучился на «целевом», после этого сказал: не поеду я в Новополоцк, а останусь в Минске. Таких людей много и что им грозит?