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Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?

23 марта 2026 16:32
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Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:
Человек, который отучился на «целевом», после этого сказал: не поеду я в Новополоцк, а останусь в Минске. Таких людей много и что им грозит? 

Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?-2

Оксана Казимирская, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси:
Выпускники, которые не поехали по месту работы, должны возместить в бюджет средства, затраченные государством на их подготовку. 

Кирилл Казаков:
Посчитали, что если они не выполняют «целевые» обязательства, то должны заплатить сумму в несколько раз выше, чем платят платники. 

Оксана Казимирская:
Туда включаются все расходы бюджета. Сумма в итоге получается в разы больше. Это одна из мер, чтобы выпускник вуза поехал по месту отработки и работал срок обязательной работы. Если «целевик», то это 5 лет, если просто бюджетник, то 2 года.

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# Высшее образование в Беларуси # Образование в Беларуси # Комитет госконтроля Республики Беларусь # Кирилл Казаков

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