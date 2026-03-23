Этот номер должен знать каждый. Как работает служба 115 и с какими проблемами обращаются жители?

За 2025 год в Червенском районе служба 115 обработала порядка 13 тысяч заявок от граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это номер, который становится главным каналом связи между жителями и коммунальными службами. От проблем с отоплением зимой до ям на дорогах весной. Специалисты не только принимают заявки, но и контролируют их выполнение: с обязательной фотофиксацией и обратным ответом жителю. А недавно в работу службы добавилось еще одно важное направление. Начала действовать горячая линия по вопросам подтоплений.

Не работающие фонари, прорвавшая труба, ямы на дорогах. Служба 115 – своего рода «скорая помощь». Этот номер набирают для решения различных проблем: от перебоев водоснабжения до ремонта дорог.

Руслан Чернявский, заместитель председателя по вопросам строительной отрасли и ЖКХ Червенского райисполкома:

Мы идем в ногу со временем, меняется и транспорт, и технологии, и люди хотят ездить по комфортным дорогам. На сегодняшний момент не исполнено 80 заявок. Как правило, заявки уличной дорожной сети, которые вот уже сейчас наступила благоприятная погода, и будут они выполнены и сняты с контроля.

Каждое обращение поступает в единую диспетчерскую. Специалист перенаправляет задачу руководителю профильного подразделения. Однако работа не заканчивается на отправке бригады. Главное правило диспетчерской – закрыть заявку можно только после получения фотоматериалов выполненных работ. Если житель оставил согласие на обратную связь, диспетчер обязательно перезвонит и уточнит, устранена ли проблема.