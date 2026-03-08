Оттепели в международных отношениях быть? Шевцов о санкциях

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

История с санкциями имеет свое продолжение. Международная федерация приостановила в 2023 году наше членство после моей поездки на Донбасс. Сейчас встречаемся чисто в дружеском ключе, когда приезжает глава российского офиса Международной федерации в Беларусь. Он приходит в гости, мы с ним общаемся, у нас хорошие дружеские отношения остались, но на уровне международных структур, что касается Федерации, у нас пока никаких совместных планов, проектов нет.

Продолжаем работать с Международным комитетом Красного Креста. Это второе направление международного движения. Мы не останавливали с ними никаких наших проектов. Они наращиваются. В этом году у нас уже четыре совместных проекта. Они направлены на помощь мигрантам, особенно из Украины, которые пребывают на территории Беларуси. Мы, конечно, очень благодарны им за то, что они не бросают беженцев, которые к нам прибывают.

Но, честно говоря, я с удовольствием уже сейчас (я тогда прогнозировал) хочу сказать, что все эти санкции послужили большим плюсом нашему развитию. Мы реорганизовались, мы поняли, что рассчитывать надо на самих себя. Мы стали сильнее, мы стали крупнее, мы стали более едины, поэтому работаем, как и прежде, даже наращиваем свои возможности.