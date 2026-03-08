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«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта

08 марта 2026 07:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта-2

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень приятно через экран телевизора поздравить всех женщин с этим прекрасным праздником – 8 Марта. Неспроста Женский день именно в первые весенние дни, когда распускается природа, когда прекрасная погода, когда первые цветы появляются, настроение оживает. Это очень грамотно и очень правильно. 

Я от души хочу пожелать всем женщинам весны в сердце, чтобы вы сияли, чтобы вы были любимы, чтобы вы были радостны всегда. Конечно же, обязательно нас своим задором, своей улыбкой, своей любовью провоцировали на свершение различных подвигов, ради которых мы живем. Потому что все, что мы делаем в этой жизни, – ради любимых. Счастья, любви и удачи вам! 

Оттепели в международных отношениях быть? Шевцов о санкциях – подробности читайте здесь.

# 8 Марта # Красный Крест # Праздничные даты # Интервью # Александр Осенко # Женщины Беларуси # Дмитрий Шевцов

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