«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень приятно через экран телевизора поздравить всех женщин с этим прекрасным праздником – 8 Марта. Неспроста Женский день именно в первые весенние дни, когда распускается природа, когда прекрасная погода, когда первые цветы появляются, настроение оживает. Это очень грамотно и очень правильно.

Я от души хочу пожелать всем женщинам весны в сердце, чтобы вы сияли, чтобы вы были любимы, чтобы вы были радостны всегда. Конечно же, обязательно нас своим задором, своей улыбкой, своей любовью провоцировали на свершение различных подвигов, ради которых мы живем. Потому что все, что мы делаем в этой жизни, – ради любимых. Счастья, любви и удачи вам!