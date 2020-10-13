Отслужил 10 лет и стал парфюмером. Минчанин ушёл с военной службы и стал создавать ароматы

Новости Беларуси. Лднажды курсант Военной академии решил убрать в шкаф форму и вместо строевой подготовки взялся за изучение секретов парфюмерного дела. Обычное на первых порах любопытство переросло в новую профессию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И теперь уже бывший капитан с улыбкой вспоминает те времена, когда всё только начиналось. Сегодня в его коллекции – более тысячи ароматов.

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

У меня была мечта стать военным. Я отслужил 10 лет – это 5 лет учёбы и 5 лет после обучения. И я этим горжусь, на самом деле. Возможно, если бы я не обучался там, не столкнулся бы с такой интересной отраслью, мне не пришла бы мысль заниматься ещё чем-то. То есть, всё, что встречалось у меня на пути, помогает двигаться дальше и познавать что-то новое, прокачивать себя как личность. Было интересно помогать друзьям, подбирать себе и другим людям: девушкам, мамам, бабушкам ароматы, чтобы они им подходили. В целом, так и пошла любовь к парфюмерии.

Создать новый аромат для него – словно прожить фрагмент из жизни другого человека. Зарядка колоссальная. Наверное, поэтому и энергия никогда не иссякает, и профессионального выгорания нет.

Николай Ярец:

Аромат – это как отпечаток пальца: не бывает одинаковых запахов, не бывает запахов, которые мы можем нанести и слышать постоянно однотипно. Для меня создать аромат – это прожить небольшую жизнь человека.

На подобное занятие люди реагируют неоднозначно.

Николай Ярец:

Часто пугаются, говорят: «А вы такой же, как в фильме «Парфюмер»? Я говорю: «До захода солнца нет, а после захода солнца берегитесь». Это, конечно же, шутка, но реагируют с интересом: как это у нас такое есть, а где вы обучались, а кто вас обучал, а из чего вы это всё делаете? И так далее.

Создание нового аромата – целый ритуал. Парфюмерные концентраты покупаются на фабриках, из них делается вся мировая брендовая парфюмерия. От встречи с человеком до создания запаха происходит порядка 2-2,5 недель. В процессе знакомства тщательно изучаются вкусы, интересы и предпочтения. И только после этого создаётся ароматная формула для будущего запаха.

Николай Ярец:

Создание аромата происходит не по миллилитрам, как все думают, а по весу. То есть, по весу отдельного концентрата в миллиграммах. Абсолютно точные единицы измерения должны быть при создании запаха, если мы хотим получить эффектную, красивую, звучащую формулу, чтобы человек был доволен. Этот процесс идет порядка недели, может, чуть меньше – в зависимости от формулы и предпочтений человека. После создания аромат созревает в течение недели-полутора недель, после чего проходит фильтрацию и запрессовывается во флакон.

Едва ли не самую главную роль играют люди, для которых и создаются шедевры.

Николай Ярец:

Я вдохновляюсь людьми, для которых делаю запахи, это тоже очень важно, потому что, когда ты два часа работаешь с человеком, то практически переносишься в его жизнь и состояние, готов прочувствовать его психологическое настроение, где-то поговорить по душам. У меня были случаи, когда люди расплакались на наших встречах, они не могли сдержать эмоций.